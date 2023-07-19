Теннисные терки закончились мокрым делом

Скромный турнир категории 250 Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящий в Будапеште, получил невиданную ранее порцию всемирного внимания. Причиной стал инцидент, случившийся в первом круге чемпионата в матче между китаянкой Чжан Шуай и местной теннисисткой Амаришей Тот. Банальный спор о том, попал мяч в линию или ушел в аут, завершился тем, что Тот просто стерла ногой метку на грунте. Это вызвало у соперницы такое расстройство, что у нее случилась паническая атака. Чжан Шуай была вынуждена сняться с турнира, а Амариша Тот на время стала одной из наиболее ненавидимых персон в мире тенниса. Хотя и судья на вышке, и зрители, подначивавшие китаянку, тоже проявили себя не лучшим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжан Шуай (слева) разговаривает с судьей, которая судила ее матч с Амаришей Тот

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / AFP Чжан Шуай (слева) разговаривает с судьей, которая судила ее матч с Амаришей Тот

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / AFP

Турнир категории WTA-250, проходящий в Будапеште на грунтовых кортах, внезапно вызвал повышенный интерес СМИ всего мира. Инцидент, «прославивший» скромный венгерский чемпионат, случился в первом же круге соревнований. В нем второй номер посева Чжан Шуай (45-я ракетка мира) встречалась с Амаришей Тот. Венгерская теннисистка в рейтинге занимает только 548-е место, а в основную сетку соревнований она попала только благодаря wild card.

При счете 5:5 в первом сете лайнсмен зафиксировал, что мяч после удара китаянки ушел в аут. Чжан Шуай с таким решением не согласилась, пыталась оспорить решение, апеллируя к судье на вышке. Та спустилась с вышки, осмотрела место, где мяч оставил след, и подтвердила аут. При этом на видеоповторе видно, что мяч угодил в линию. Для разбирательства, растянувшегося на несколько минут, был даже вызван супервайзер турнира. Все это время публика посмеивалась над Чжан Шуай. В итоге решение линейного судьи отменено не было. Игра возобновилась, но ненадолго. Тот решила замести следы и просто стерла ногой отметку на грунте, которая, как считала Чжан Шуай, доказывала ее правоту (отметим, что разбирательство спорного момента уже закончилось). «Что ты делаешь? Почему ты это сделала?!» — кричала китаянка. «А потому, что ты создаешь проблемы, вот почему»,— заявила Тот, поступок которой был встречен трибунами возгласами одобрения. Хотя с точки зрения теннисной этики он может показаться неоднозначным.

Чжан Шуай пыталась остаться в игре, но вскоре почувствовала себя плохо, взяла медицинский перерыв и в итоге снялась с турнира. Позже она сообщила, что от нервного истощения у нее случился панический приступ. Отметим, что, прежде чем покинуть корт, Чжан Шуай, несмотря на то, что по лицу у нее лились слезы, соблюла этикет, пожав руку и арбитру на вышке, и сопернице.

«Я не понимаю, зачем она подняла такой шум,— говорила после матча Амариша Тот.— Было решение судьи, но вместо того, чтобы принять его, она устроила себе проблемы».

Чжан Шуай, в свою очередь, позже через Twitter заявила, что случившееся обнуляет всю работу на тренировках, поскольку даже попадание в линию трактуется в пользу соперницы.

Рациональное зерно в словах Амаришы Тот есть. Ошибки судей — это тоже часть игры, и с ними приходится мириться. Столь опытная теннисистка, как Чжан Шауй, на счету которой к ее 34 годам имеются победы на Australian Open-2019 и US Open-2021 (в парном разряде вместе с Самантой Стосур — четвертьфиналы Australian Open-2016, а также Wimbledon-2019 в одиночном разряде), это наверняка знает не хуже своей 20-летней соперницы.

Добавим, что на грунтовых турнирах не используется система Hawk-Eye. Ее использование на грунте сопряжено с рядом технических сложностей, плюс считалось, что особой необходимости в ней нет. Технические проблемы, однако, были решены, и с 2025 года все турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) будут проходить с использованием систем, контролирующих линии. Вероятно, к ним присоединится и WTA.

Теннисный мир однозначно встал на сторону Чжан Шуай.

Дарья Севилл, в девичестве Гаврилова, тоже выступавшая в Будапеште, заявила, что больше не испытывает ни капли уважения к Тот, финалистка Wimbledon Унс Джабир назвала случившееся неприемлемым, Айла Томлянович посчитала поведение венгерской спортсменки отвратительным.

Добавим, что никаких дисциплинарных мер в отношении Амаришы Тот принято не было. Возможно, в дело еще вмешается WTA, но, учитывая, что формально Тот ничего не нарушила, удостоится она в худшем случае порицания.

Александр Петров