Дорогие сумки включили в прайс

Москвичам предложили сделать ровные зубы в обмен на люксовую сумку — cеть ортодонтических клиник iOrtho заявила, что готова принимать оплату за свои услуги продукцией Prada, Balenciaga, Gucci, Chanel и Louis Vuitton. Подойдут и другие бренды, которые ушли с российского рынка. Главное — чтобы они были премиум-сегмента, так что сумки уровня H&M и Uniqlo в акции не участвуют, сказано на сайте клиники. Сообщается, что подобный бартер в качестве эксперимента дважды провели в одном из филиалов, и он оказался успешным. Сейчас люксовые вещи принимают вместо оплаты во всей сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подробности акции сообщила директор по маркетингу iOrtho Ольга Образцова: «Для нас это способ, конечно, привлечь внимание пациентов и найти, скажем так, дополнительный повод обратиться к нам.

В рамках этой акции мы предоставляем посещение ортодонта. И люди, которые уже давно задумались о том, что могли бы исправить прикус, сделать зубы ровными, но вот не решались, могут бесплатно посетить врача, получить полный план лечения. Кроме того, у них есть возможность за счет аксессуара снизить стоимость услуг.

Вместе с тем мы сами оценкой сумок не занимаемся. У нас есть партнер, которому мы это делегируем.

По факту мы вещь даже не берем себе. История с сумкой происходит на стороне наших партнеров, байеров, и у них есть соответствующий документ, по которому им передаются аксессуары. Уже они оплачивают соответствующие налоги и так далее».

Может ли подобный бартер быть прибыльным? И возьмет ли его на вооружение российский бизнес? По данным исследовательской компании «Институт общественного мнения россиян», более 60% респондентов когда-либо покупали подделки товаров известных брендов. При этом только 26% приобрели такую продукцию случайно, а 37% изначально соглашались на неоригинальный товар.

Сейчас на российском рынке выросло число подделок вещей премиум-класса, поэтому определить стоимость аксессуаров стало намного сложнее, заметила основательница ресейл-сервиса «ВШкафу» Анна Бахирева:

«Состояние вещи оценить можно даже визуально, например, по плечевому ремню, молнии, фурнитуре, материалу. А вот что касается аутентичности сумки, то исключительно профессионал с опытом может проверить оригинальность. Более того, сегодня на рынке существуют специальные аппараты, которые анализируют, оригинальный это товар или нет.

Мы, например, используем аппарат Entrupy, который практически на 99% определяет происхождение вещи. Оставшиеся 1-1,5% мы возлагаем на аутентификатора, который осуществляет проверку вживую.

Сегодня рынок фейков настолько вырос и настолько успешен, что визуально иногда очень сложно отличить копию бренда от оригинала.

Что касается рынка люксовых товаров в России, то сейчас достаточно хорошее предложение среди различных ресейлов. В стране немало игроков, которые могут предложить сумки различных брендов.

Если есть желание конкретно приобрести какую-то модель, то стоит просто подождать. Через байеров можно многое заказать, но это, опять же, означает очень высокий уровень комиссии».

Подобная рекламная кампания — это просто пиар. В текущих экономических условиях никакой прибыли для бизнеса она не принесет, заметил управляющий партнер агентства PRT Глеб Сахрай:

«Мне кажется, что эта схема не самая удачная, такой пиар на пустом месте. Не очень понятно, зачем нужен бартер в этих условиях. Такие схемы — это все-таки удел общества, где существует дефицит.

То есть это, скорее, попытка привлечь к себе внимание, сыграв на актуальной повестке: параллельный импорт часов, брендовой одежды, тренд на развитие личного рынка подержанных предметов роскоши».

В марте 2023 года Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта, сообщали «Известия». В перечень вошли продукция IKEA, бытовая техника Zanussi, бренды одежды Tommy Hilfiger и Giorgio Armani.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова