Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорогие сумки включили в прайс

Почему сеть клиник iOrtho предложила своим клиентам бартер

Москвичам предложили сделать ровные зубы в обмен на люксовую сумку — cеть ортодонтических клиник iOrtho заявила, что готова принимать оплату за свои услуги продукцией Prada, Balenciaga, Gucci, Chanel и Louis Vuitton. Подойдут и другие бренды, которые ушли с российского рынка. Главное — чтобы они были премиум-сегмента, так что сумки уровня H&M и Uniqlo в акции не участвуют, сказано на сайте клиники. Сообщается, что подобный бартер в качестве эксперимента дважды провели в одном из филиалов, и он оказался успешным. Сейчас люксовые вещи принимают вместо оплаты во всей сети.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подробности акции сообщила директор по маркетингу iOrtho Ольга Образцова: «Для нас это способ, конечно, привлечь внимание пациентов и найти, скажем так, дополнительный повод обратиться к нам.

Как можно купить товары ушедших премиальных брендов

В рамках этой акции мы предоставляем посещение ортодонта. И люди, которые уже давно задумались о том, что могли бы исправить прикус, сделать зубы ровными, но вот не решались, могут бесплатно посетить врача, получить полный план лечения. Кроме того, у них есть возможность за счет аксессуара снизить стоимость услуг.

Вместе с тем мы сами оценкой сумок не занимаемся. У нас есть партнер, которому мы это делегируем.

По факту мы вещь даже не берем себе. История с сумкой происходит на стороне наших партнеров, байеров, и у них есть соответствующий документ, по которому им передаются аксессуары. Уже они оплачивают соответствующие налоги и так далее».

Может ли подобный бартер быть прибыльным? И возьмет ли его на вооружение российский бизнес? По данным исследовательской компании «Институт общественного мнения россиян», более 60% респондентов когда-либо покупали подделки товаров известных брендов. При этом только 26% приобрели такую продукцию случайно, а 37% изначально соглашались на неоригинальный товар.

Сейчас на российском рынке выросло число подделок вещей премиум-класса, поэтому определить стоимость аксессуаров стало намного сложнее, заметила основательница ресейл-сервиса «ВШкафу» Анна Бахирева:

За счет чего растет спрос на подержанные вещи дорогих брендов

«Состояние вещи оценить можно даже визуально, например, по плечевому ремню, молнии, фурнитуре, материалу. А вот что касается аутентичности сумки, то исключительно профессионал с опытом может проверить оригинальность. Более того, сегодня на рынке существуют специальные аппараты, которые анализируют, оригинальный это товар или нет.

Мы, например, используем аппарат Entrupy, который практически на 99% определяет происхождение вещи. Оставшиеся 1-1,5% мы возлагаем на аутентификатора, который осуществляет проверку вживую.

Сегодня рынок фейков настолько вырос и настолько успешен, что визуально иногда очень сложно отличить копию бренда от оригинала.

Что касается рынка люксовых товаров в России, то сейчас достаточно хорошее предложение среди различных ресейлов. В стране немало игроков, которые могут предложить сумки различных брендов.

Если есть желание конкретно приобрести какую-то модель, то стоит просто подождать. Через байеров можно многое заказать, но это, опять же, означает очень высокий уровень комиссии».

Подобная рекламная кампания — это просто пиар. В текущих экономических условиях никакой прибыли для бизнеса она не принесет, заметил управляющий партнер агентства PRT Глеб Сахрай:

«Мне кажется, что эта схема не самая удачная, такой пиар на пустом месте. Не очень понятно, зачем нужен бартер в этих условиях. Такие схемы — это все-таки удел общества, где существует дефицит.

Насколько безопасно заказывать товары с помощью шоперов

То есть это, скорее, попытка привлечь к себе внимание, сыграв на актуальной повестке: параллельный импорт часов, брендовой одежды, тренд на развитие личного рынка подержанных предметов роскоши».

В марте 2023 года Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта, сообщали «Известия». В перечень вошли продукция IKEA, бытовая техника Zanussi, бренды одежды Tommy Hilfiger и Giorgio Armani.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...