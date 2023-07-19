Пермские чиновники разрешили конфликт из-за сноса сквера, построенного пенсионером

Глава Дзержинского района Александр Стяжкин встретился с пенсионером Владимиром Корщиковым, создававшего в течение двух десятков лет сквер в микрорайоне Парковый. Об этом сообщил официальный телеграм-канал пермской мэрии. Они обсудили новое место для переноса скамеек, которые сейчас находятся в зоне тепловых сетей. Также в ходе встречи договорились о том, что в месте раскопок ПАО «Т Плюс» посадит газон, а подрядчик администрации района восстановит резиновое покрытие в необходимых местах. Завершение работ планируют на конец августа- начало сентября.

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Ранее ПАО «Т Плюс» обратилось в арбитражный суд с целью демонтажа части сквера—детской площадки, которая затрудняла доступ к тепловым сетям. Суд вынес решение в пользу компании теплоснабжения. Это решение вызвало негативные отзывы СМИ и населения, поддержавшие труд пенсионера. Общественная реакция вынудила чиновников и энергетиков пойти на переговоры с пенсионером.

В итоге детскую и спортивную площадку в сквере городские власти перенесли на 3-5 метров от предыдущего расположения. При этом размер самого сквера не изменился, и его объекты остались на прежних местах.