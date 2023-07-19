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Коммерсантъ FM
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Иранскую актрису приговорили к условному тюремному сроку за отказ от ношения хиджаба

Суд Тегерана приговорил известную иранскую актрису Афсане Байеган к двум годам лишения свободы условно за то, что она появилась на публике без хиджаба. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на иранское Fars News Agency, Афсане Байеган участвовала в творческом мероприятии, придя на него в шляпе, а затем выложила в соцсети свои фотографии без хиджаба, закрывающего волосы и шею.

Фото: Mohammad Hassanzadeh / Tasnim News Agency

Фото: Mohammad Hassanzadeh / Tasnim News Agency

62-летняя Афсане Байеган — одна из самых известных в Иране актрис, снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Одна из первых ролей, принесших ей известность,— роль в историческом сериале «Сарбедаран» (1983−1985). Законы, принятые в Иране вскоре после Исламской революции 1979 года, обязывают женщин носить хиджаб в публичных местах. В прошлом году в стране проходили массовые акции протеста, после того как 22-летняя иранка Махса Амини, задержанная за «неподобающее ношение хиджаба», была избита сотрудниками полиции нравов и скончалась после этого. Афсане Байеган тогда тоже выразила свою поддержку протестующим против жестких религиозных законов.

Теперь суд назначил актрисе еженедельно являться в центр психологической реабилитации, где ее «будут лечить от психического расстройства антисемейной личности». По окончании лечения она должна будет предоставить суду соответствующую справку. В течение двух лет актриса не имеет права пользоваться соцсетями, а также покидать пределы Ирана.

За последние несколько недель это уже не первый приговор иранским актрисам. Так, к четырем месяцам лишения свободы была приговорена 42-летняя Лейла Болукат, которая, по мнению суда, «подрывала общественную нравственность и целомудрие тем, что снимала хиджаб и публиковала фотографии без него на своих страницах в соцсетях». Ей также запрещено покидать Иран в течение двух лет и пользоваться соцсетями. Кроме того, суд обязал ее от руки переписать три книги, написанные духовным лидером Ирана великим аятоллой Али Хаменеи. В целом, по словам заместителя министра культуры Ирана Мохаммада Хашеми, которого цитирует портал Iran International, около тысячи артистов «нарушили закон» и еще 300 артистов отказались следовать правилам даже после того, как власти провели с ними беседу и уведомили о юридических последствиях такой позиции. По словам замминистра, в отношении всех нарушителей введены ограничения на творческую деятельность, включая запрет на работу.

Алена Миклашевская

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