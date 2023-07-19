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Молочный холдинг «Эконива» стал главным спонсором воронежского футбольного клуба «Факел»

Группа «Эконива» Штефана Дюрра (ключевые активы — в Воронежской области) стал «генеральным партнером» играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежского футбольного клуба «Факел».

«Логотип компании появится на игровых футболках команды. Также в рамках соглашения "Факел" и "Экониива" будут проводить специальные акции для болельщиков»,— рассказали в команде. Финансовые условия партнерства не раскрываются.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе отметил, что «подписание контракта со столь заметным в России брендом — важный шаг с точки зрения развития клуба»: «Наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Надеюсь, что оно будет взаимовыгодным и плодотворным».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил, что в финансировании клуба «есть и бюджетная составляющая, но большая часть денег идет от спонсоров и из других источников»: «Уверен, что с таким генеральным партнером как "Эконива", команда порадует нас новыми достижениями»

«Эконива» — крупнейший в Европе производитель сырого молока. Активы компании расположены в 13 регионах. Средняя численность поголовья в 2022 году — 222,8 тыс. животных. В минувшем году произведено 1,2 млн т сырого молока. В 2022 году выручка от продаж группы выросла на 31% до 66 млрд руб., EBITDA — на 60% до 26,5 млрд руб. (по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности).

Фотогалерея

Как «Факел» играл в прошедшем сезоне РПЛ

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На «РЖД-арене» активно «болели» 1598 любителей футбола из Воронежа

На «РЖД-арене» активно «болели» 1598 любителей футбола из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гостей с трибуны поддерживал и бывший главный тренер ФК &quot;Факел&quot; Дмитрий Пятибратов

Гостей с трибуны поддерживал и бывший главный тренер ФК "Факел" Дмитрий Пятибратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды &quot;Локомотив&quot; Максим Глушенков (справа) и защитник &quot;Факела&quot; Сергей Божин во время матча

Игрок команды "Локомотив" Максим Глушенков (справа) и защитник "Факела" Сергей Божин во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

У гостей одним из самых заметных в атаке был полузащитник Роман Акбашев, но он не смог реализовать сразу два убойных момента в начале второго тайма

У гостей одним из самых заметных в атаке был полузащитник Роман Акбашев, но он не смог реализовать сразу два убойных момента в начале второго тайма

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Форвард воронежцев Георгий Гонгадзе не смог продолжить свою голевую серию

Форвард воронежцев Георгий Гонгадзе не смог продолжить свою голевую серию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер &quot;Факела&quot; Вадим Евсеев на некогда родном для себя стадионе постоянно подбадривал своих новых подопечных

Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев на некогда родном для себя стадионе постоянно подбадривал своих новых подопечных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Ожесточенная борьба за мяч шла на каждом участке поля

Ожесточенная борьба за мяч шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

После выхода на замену в атаку хавбек гостей Реда Рабей дальним ударом сотряс перекладину. В обороне его страховал Мохамед Брахими (на фото)

После выхода на замену в атаку хавбек гостей Реда Рабей дальним ударом сотряс перекладину. В обороне его страховал Мохамед Брахими (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки обеих команд не боялись идти в жесткие стыки

Игроки обеих команд не боялись идти в жесткие стыки

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Звездный игрок &quot;Локомотива&quot; Вильсон Изидор (слева) оказался надежно прикрыт воронежским полузащитником Мохамедом Брахими

Звездный игрок "Локомотива" Вильсон Изидор (слева) оказался надежно прикрыт воронежским полузащитником Мохамедом Брахими

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающие «Факела» наравне с защитниками «стелились» в подкатах

Нападающие «Факела» наравне с защитниками «стелились» в подкатах

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Во время стандартных моментов игроки особенно внимательно приглядывали друг за другом

Во время стандартных моментов игроки особенно внимательно приглядывали друг за другом

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий воронежцев Хызыр Аппаев, как обычно, был максимально полезен команде

Нападающий воронежцев Хызыр Аппаев, как обычно, был максимально полезен команде

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ильнур Альшин по ходу матча неоднократно красиво обыгрывал своих оппонентов

Полузащитник Ильнур Альшин по ходу матча неоднократно красиво обыгрывал своих оппонентов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защита «Факела» ошиблась практически лишь один раз, когда уже на 87-й минуте «ветеран» столичного клуба Антона Миранчука неотразимо пробил в правый от вратаря угол

Защита «Факела» ошиблась практически лишь один раз, когда уже на 87-й минуте «ветеран» столичного клуба Антона Миранчука неотразимо пробил в правый от вратаря угол

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Вадим Евсеев отметил, что команде нужно «просто реализовывать свои моменты»

На послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Вадим Евсеев отметил, что команде нужно «просто реализовывать свои моменты»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

После финального свистка, не смотря на результат, воронежские болельщики хвалили игроков и скандировали «Верим в команду»!

После финального свистка, не смотря на результат, воронежские болельщики хвалили игроков и скандировали «Верим в команду»!

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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На «РЖД-арене» активно «болели» 1598 любителей футбола из Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Гостей с трибуны поддерживал и бывший главный тренер ФК "Факел" Дмитрий Пятибратов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды "Локомотив" Максим Глушенков (справа) и защитник "Факела" Сергей Божин во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

У гостей одним из самых заметных в атаке был полузащитник Роман Акбашев, но он не смог реализовать сразу два убойных момента в начале второго тайма

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Форвард воронежцев Георгий Гонгадзе не смог продолжить свою голевую серию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер "Факела" Вадим Евсеев на некогда родном для себя стадионе постоянно подбадривал своих новых подопечных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Ожесточенная борьба за мяч шла на каждом участке поля

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

После выхода на замену в атаку хавбек гостей Реда Рабей дальним ударом сотряс перекладину. В обороне его страховал Мохамед Брахими (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки обеих команд не боялись идти в жесткие стыки

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Звездный игрок "Локомотива" Вильсон Изидор (слева) оказался надежно прикрыт воронежским полузащитником Мохамедом Брахими

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающие «Факела» наравне с защитниками «стелились» в подкатах

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Во время стандартных моментов игроки особенно внимательно приглядывали друг за другом

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий воронежцев Хызыр Аппаев, как обычно, был максимально полезен команде

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ильнур Альшин по ходу матча неоднократно красиво обыгрывал своих оппонентов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защита «Факела» ошиблась практически лишь один раз, когда уже на 87-й минуте «ветеран» столичного клуба Антона Миранчука неотразимо пробил в правый от вратаря угол

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

На послематчевой пресс-конференции главный тренер воронежцев Вадим Евсеев отметил, что команде нужно «просто реализовывать свои моменты»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

После финального свистка, не смотря на результат, воронежские болельщики хвалили игроков и скандировали «Верим в команду»!

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Смотреть

Сергей Калашников

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