Молочный холдинг «Эконива» стал главным спонсором воронежского футбольного клуба «Факел»

Группа «Эконива» Штефана Дюрра (ключевые активы — в Воронежской области) стал «генеральным партнером» играющего в Российской премьер-лиге (РПЛ) воронежского футбольного клуба «Факел».

«Логотип компании появится на игровых футболках команды. Также в рамках соглашения "Факел" и "Экониива" будут проводить специальные акции для болельщиков»,— рассказали в команде. Финансовые условия партнерства не раскрываются.

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе отметил, что «подписание контракта со столь заметным в России брендом — важный шаг с точки зрения развития клуба»: «Наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Надеюсь, что оно будет взаимовыгодным и плодотворным».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил, что в финансировании клуба «есть и бюджетная составляющая, но большая часть денег идет от спонсоров и из других источников»: «Уверен, что с таким генеральным партнером как "Эконива", команда порадует нас новыми достижениями»

«Эконива» — крупнейший в Европе производитель сырого молока. Активы компании расположены в 13 регионах. Средняя численность поголовья в 2022 году — 222,8 тыс. животных. В минувшем году произведено 1,2 млн т сырого молока. В 2022 году выручка от продаж группы выросла на 31% до 66 млрд руб., EBITDA — на 60% до 26,5 млрд руб. (по предварительным данным неаудированной консолидированной финансовой отчетности).

Сергей Калашников

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