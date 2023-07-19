Проект «Ярославский продукт» охватил более 3 тысяч магазинов

К проекту «Ярославский продукт», инициированному губернатором Михаилом Евраевым, подключилось более 3,3 тыс. магазинов, сообщили в региональном правительстве. Ход реализации проекта обсудили сегодня на заседании областной межведомственной комиссии, приуроченном к Дню работника торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента АПК Дмитрий Фомин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Директор департамента АПК Дмитрий Фомин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На совещании отмечалось, что «Ярославский продукт» стал одним из эффективных инструментов поддержки ярославских сельхозпроизводителей, который позволил расширить ряд местных товаров в магазинах и облегчить быстрый доступ к ним покупателям. К проекту присоединились 96% федеральных и 98% региональных сетей, а также 87% магазинов традиционной розницы.

«Наша продукция славится далеко за пределами Ярославской области. Мы ей гордимся и хотим, чтобы как можно больше людей смогли ее попробовать и рассказать о ней. Чтобы туристы, которые приехали к нам знали, что у нас не только красиво и интересно, но и очень вкусно»,— сказал Михаил Евраев.

В марте по инициативе губернатора в регионе стартовал еще один проект – «Фермерский уголок». В рамках проекта производители теперь могут размещать свою продукцию на специальных прилавках, в ассортименте уже более 100 наименований товаров. До конца года правительство области планирует открыть еще три «Фермерских уголка».

В рамках реализации проекта «Ярферма» областное правительство возмещает часть затрат по доставке товаров в тысячу отдаленных сельских населенных пунктов.

«Сегодня развитие российского ритейла происходит в новых условиях. Мы активно работаем над расширением международных рынков с дружественными странами, управлением новыми цепочками поставок, параллельным импортом, и, самое главное, развитием собственных брендов на отечественном рынке. Только в январе – мае 2023 года оборот розничной торговли в Ярославской области составил 137 млрд руб.»,— сказал директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин.

На заседании отметили, что вклад торговли в валовой региональный продукт составляет 15%, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней – 9%

Алла Чижова