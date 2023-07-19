Не нашлось рецепта консервации

Жилищно-строительному кооперативу «Дуслык-строй» не удалось обязать застройщика печально известного «Дома смерти» на пересечении улиц Кирова и Пархоменко в Уфе законсервировать недострой и оградить стройплощадку забором, чтобы закрыть доступ туда людей. Объект пользуется популярностью у молодежи, и периодически там случались трагедии. Суды двух инстанций установили, что право собственности на дом еще в 2017 году перешло к «Дуслык-строю», следовательно, сам истец должен принять необходимые меры. Недавно на объект зашел новый застройщик «Арт-сити» и начались подготовительные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ Фото: Шамиль Валеев, Коммерсантъ

Суды двух инстанций отказали в иске ЖСК «Дуслык-строй», который просил обязать застройщика так называемого «Дома смерти» на пересечении улиц Кирова и Пархоменко законсервировать недострой, установить забор по периметру стройплощадки и защитные ограждения у оконных, дверных проемов, лестничных площадок, шахт лифтов и выхода на кровлю. Также «Дуслык-строй» настаивал на обследовании несущей способности и эксплуатационной надежности недостроенного здания, просил провести коллегиальную процедуру приема-передачи объектов незавершенного строительства. Иск был заявлен к застройщику — фонду «Спортивно-реабилитационный центр “Луч”», кооператив выступал инвестором строительства, а ООО «Энерготехсервис» — заказчиком. В 2009 году, когда началось возведение объекта, стороны заключили договор инвестирования, который был расторгнут в 2019 году.

Планировалось, что многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями спортивно-реабилитационного центра и подземной стоянкой будет достроен в 2011 году. Однако сроки сдачи неоднократно откладывались, а в 2016 году стройку заморозили. В настоящее время степень готовности дома составляет около 50%. В 2018 году экс-руководители ЖСК «Дуслык-строй» Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов, а также бывший директор «Энерготехсервиса» Андрей Чеботарев были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Установлено, что фигуранты похитили часть денег, которые получили от членов кооператива.

Недострой стал пользоваться популярностью у подростков и молодежи, там неоднократно происходили трагедии и несчастные случаи. Например, в 2018 году в шахте лифта было найдено тело 22-летней девушки. В 2019 году Кировский райсуд по иску прокурора района в защиту неопределенного круга лиц обязал «Луч» восстановить ограждение строительной площадки и провести экспертизу несущих конструкций. В 2021 году застройщик исполнил решение суда в полном объеме, отмечается в материалах дела.

Однако «Дуслык-строй» в своем иске, поданном в августе прошлого года, указал, что принятые меры оказались недостаточными: забор ограждает не всю территорию стройки, не выполнена консервация здания, нет охраны, оконные и дверные проемы не закрыты. Недострой по-прежнему открыт для третьих лиц, говорится в иске. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о новых несчастных случаях у «Дома смерти». Так, в ноябре 2022 года с крыши здания упала 14-летняя школьница, а в апреле текущего там была обнаружена получившая травмы 17-летняя девушка.

Арбитражный суд Башкирии, вынося отказное решение по иску, отметил, что еще в 2017 году право собственности на дом перешло к «Дуслык-строю», тогда как у «Луча» остался сам реабилитационный центр, а в текущем году у застройщика была истребована документация по объекту для завершения его строительства. Таким образом, истец сам обязан принять меры по обеспечению безопасности объекта и прекратить несакционированный доступ людей в дом и на территорию стройплощадки, указал суд. Кроме того, был пропущен срок исковой давности, говорится в решении.

Кооператив не согласился с выводами суда и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что без оформления передаточного акта не может вступить во владение зданием. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта.

В текущем году стало известно, что проблемный долгострой намерен достроить специализированный застройщик «Арт-сити» (основным владельцем является Артур Харисов). Взамен компании предоставят в городе компенсационный участок. По словам Артура Харисова, предварительная стоимость достройки объекта оценивалась в пределах 300 млн руб. Вчера замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов сообщил «Ъ-Уфа», что новый застройщик возобновил работы на объекте.

Представитель «Дуслык-строя» Александр Панишев прокомментировал «Ъ-Уфа», что к самому строительству еще не приступили, ведутся лишь подготовительные работы, территория стройки по-прежнему не загорожена, ответственность за это несет «Луч». «По факту дом так и не был передан кооперативу по акту приема-передачи», — отметил господин Панишев.

Влада Шипилова