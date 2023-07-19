Золотоискатель не смог покинуть штрафную зону

Компания «Гасадд», выступавшая подрядчиком золотодобывающего предприятия «Альтинвест», не смогла отменить в апелляции штраф в размере 105 млн руб. за вред, причиненный лесам в Учалинском районе Башкирии. Суды двух инстанций установили, что вина компании доказана, а сумма ущерба рассчитана корректно. Юристы полагают, что шансы на обжалование у «Гасадд» минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая масса незаконно извлеченного компаниями золота и серебра составила 247,3 г.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Общая масса незаконно извлеченного компаниями золота и серебра составила 247,3 г.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ООО «Гасадд» не смогло обжаловать решение арбитражного суда Башкирии о взыскании 105 млн руб. за вред, причиненный лесам в Учалинском районе Башкирии. Компания повредила почву в Ильтибановском участковом лесничестве в декабре 2019 года, когда занималась геологоразведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых без разрешения. Правонарушение было зарегистрировано в декабре 2019 года. Тогда работники компании пояснили сотрудникам полиции, что при проведении вскрышных работ ошиблись участком.

ООО «Гасадд» зарегистрировано в селе Миндяк Учалинского района в 2016 году. Бенефициаром выступает Динара Пигарева. Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В 2022 году она отчиталась о нулевом доходе, чистый убыток составил 1,7 млн руб.

Как следует из материалов дела, «Гасадд» занимался переработкой золотосодержащего сырья в рамках договора, заключенного в 2016 году с уфимской компанией «Альтинвест» (владельцами являются Андрей Персона (70%) и кипрское Bolaso Investment Limited), владеющей лицензией на добычу россыпного золота на Уразовской площади. Сотрудники отдела МВД по Учалинскому району установили, что подрядчик самовольно занял лесные участки.

В 2021 году минлесхоз в протоколе осмотра территории лесного квартала зафиксировал факт проведения работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых. Было установлено, что площадь поврежденных участков почвы составила 4,6 га. Министерство потребовало у «Гасадд» возместить причиненный ущерб и, поскольку ответчик проигнорировал претензию, обратилось в арбитражный суд с иском.

В апреле 2022 года Башнедра аннулировали лицензию «Альтинвеста». Однако, как было установлено Учалинским районным судом в феврале 2023 года, компания и подрядчик продолжали добывать золотоносный песок, причем на землях сельскохозяйственного назначения и на неразграниченных участках. Общая масса незаконно извлеченного золота и серебра составила 247,3 г. Мировым судом «Гасадд» был оштрафован на 2,2 млн руб.

В марте 2023 года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск минлесхоза о взыскании с компании105,4 млн руб. вреда, причиненного лесу на особо защитных участках. Ответчик обжаловал решение. Апеллянт ссылался на недоказанность истцом факта причинения ущерба именно ответчиком, указывая на отсутствие промеров длин сторон и углов поворота участков поврежденной почвы, отмечая, что протокол осмотра места происшествия составлен без участия представителей ответчика. Также, по мнению представителя ответчика, составленный в 2021 году протокол минлесхоза не может быть принят в качестве достоверного доказательства, поскольку составлен по истечении более полутора лет с момента совершения предполагаемого правонарушения.

Изучив материалы дела, восемнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что факт причинения ответчиком ущерба подтвержден, а расчет взыскиваемой суммы им надлежащим образом не оспорен, также материалами дела подтверждается незаконность рубки.

Вчера связаться с представителями «Гасадд» не удалось.

Председатель республиканского Союза экологов Александр Веселов отмечает, что в условиях практически полного отсутствия контроля за природопользователями нарушения золотодобывающих компаний «выходят за все рамки». Он допускает, что геологоразведочная компания могла уйти за пределы лицензионного участка намеренно, а не по ошибке, как было заявлено сотрудникам полиции.

Опрошенные юристы считают выводы суда обоснованными. При этом, полагает руководитель практики «Экология и природопользование» коллегии адвокатов «Регионсервис» Андрей Переладов, у ответчика есть небольшой шанс на отмену судебных актов. Он указывает на отсутствие заключения кадастрового инженера или судебной лесо-землеустроительной экспертизы, подтверждающих нанесенный вред.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что ответчик допустил многочисленные нарушения норм материального и процессуального права, так что шансов на обжалование в кассации мало, но компания может предпринять такую попытку после проведения экспертизы расчета ущерба. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева полагает, что расчет ущерба определен верно, поэтому оснований для назначения по делу судебной экспертизы и уменьшения суммы взыскиваемого ущерба у нижестоящих судов не имелось.

Наталья Балыкова