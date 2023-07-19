Мэрия Краснодара проиграла в Верховном суде спор о выдаче разрешения на строительство высотки

Верховный суд отказал властям Краснодара в пересмотре дела о выдаче застройщику «СанХауз» разрешения на строительство 25-этажного дома. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин Фото: Сергей Петунин

В апреле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края обязал департамент выдать застройщику разрешение на строительство объекта. Апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение краевого арбитражного суда. Департамент направил в Верховный суд России кассационную жалобу.

Застройщик обратился в кубанский арбитраж с заявлением к департаменту о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство высотки в августе 2021 года. Ответчик отметил, что общество не представило подтверждение наличия спортивного ядра в микрорайоне. Согласно материалам дела, компания планирует построить 25-этажный дом на улице Старокубанской, 122.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СанХауз» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями организации в равных долях являются Радик Галиуллин и Арсен Абрамян. Уставный капитал — 40 млн руб., прибыль компании за 2022 год составила 380 тыс. руб.

Суд установил, что земельный участок застройщика расположен в границах нескольких кварталов между улицами Старокубанской, Уральской, Чайкиной и Сормовской. Генпланом Краснодара в границах этих улиц предусмотрено строительство восьми спортивных сооружений и шести дошкольных образовательных организаций на других земельных участках.

Многоэтажный дом расположен в 220 м от фитнес-клуба с бассейном, в связи с чем допустимо сокращение нормируемой площади физкультурных площадок на 50%, говорится в решении арбитражного суда края.

Суд установил, что представленная обществом проектная документация предполагаемого к строительству объекта на момент ее разработки соответствует требованиям градостроительных норм, а также правил и технических регламентов.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram