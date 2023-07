Косметика с украинской отдушкой

Как стало известно «Ъ», полиция и Следственный комитет РФ (СКР) проводят доследственную проверку по поводу распространения в товарах косметической компании Avon листовок в поддержку Русского добровольческого корпуса (РДК) и вооруженных сил Украины (ВСУ). В доставленных курьерами посылках с парфюмерией обнаружились печатные тексты с осуждением специальной военной операции (СВО) и благодарностью от террористов, устроивших нападения на Брянскую и Белгородскую области. Проведенное исследование уже нашло в этих текстах призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. В самой Avon ситуацию пока не комментируют.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, поводом для проверки стал обычный заказ, сделанный через сайт компании. Некоторое время назад столичный менеджер в сфере логистики решил сделать подарок своей жене, оформив через официальный сайт Avon покупку кредитной картой двух парфюмерных наборов — «Attraction для нее» и «Little black dress для нее». Доставка осуществлялась через курьерскую службу. Уже после получения товаров у мужчины возникли первые подозрения, так как полиэтиленовая упаковка на одной из коробок была повреждена. Внутри он обнаружил похожую на фискальный чек бумагу с весьма странным содержанием. На ней после «Спасибо за покупку в Avon» содержалась краткая, но весьма агрессивная информация о действиях России на Украине. Отдельно приводилась благодарность за совершенную покупку от поддерживающих власти Украины экстремистов из Русского добровольческого корпуса, недавно отметившихся рейдами по населенным пунктам Брянской и Белгородской областей. Там также имелся QR-код, при сканировании которого адресат направлялся на один из Telegram-каналов РДК.

Менеджер решил, что сторонники ВСУ, вскрыв упаковку, подложили в нее листовку. Однако и во второй коробке с духами, которая была запечатана соответствующим заводским образом, нашлась аналогичная листовка.

Мужчина сообщил о находках в полицию Москвы, которая начала проверку. Она шла сразу по нескольким направлениям. Согласно открытой информации, Avon, работающая на российском рынке с 1993 года, имеет собственное производство в Наро-Фоминске. Однако духи с листовками якобы поступили не из него, а были изготовлены в Польше. Отдельно полицейские направили содержавшийся в листовках-чеках текст на психолого-лингвистическое исследование. Им занимались специалисты из АНО «Центр социокультурных экспертиз», ранее уже участвовавшей в целом ряде расследований, включая дело Pussy Riot, националиста Максима Марцинкевича (Тесак), «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ как экстремистская) и так далее. По словам источников «Ъ», эксперты сделали однозначные выводы, что и в данном случае речь идет о публичных высказываниях и действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ при проведении СВО на Украине с применением «невербальных формул негативной оценки». Кроме того, в тексте нашлись побуждения и призывы «к совершению негативных действий и негативной оценки в отношении представителей ВС РФ», а также в содействии организации, целью деятельности которой является «захват власти в РФ».

По словам собеседников «Ъ» в силовых структурах, данных материалов вполне достаточно для возбуждения уголовного дела о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

Однако ее возбуждение является прерогативой СКР, в столичный главк которого сейчас и направлены собранные полицией данные для принятия соответствующего процессуального решения. Кроме того, еще предстоит выяснить происхождение листовок и то, как они оказались в посылках от Avon. В случае если окажется, что некие сотрудники компании умышленно их там размещали, а хотя бы часть средств действительно направляли ВСУ или связанному с ними РДК, то к списку обвинений может добавиться финансирование терроризма, причем для граждан России — и связанное с госизменой (ст. 275 УК РФ), которая в свете принятых на днях поправок к законодательству предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Avon Products, Inc — компания по производству косметики, парфюмерии и средств личной гигиены, была основана в 1886 году в Нью-Йорке. Является второй по величине многоуровневой маркетинговой компанией в мире (после Amway) с более чем 6 млн представителей. В январе 2020 года Avon Products, Inc была поглощена бразильской Natura&Co. На данный момент Avon продает продукцию более чем в 100 странах мира. За последние десять лет выручка Avon Products, Inc резко снизилась с $9,23 млрд в 2011 году до $2,77 млрд в 2022 году. В России компания открыла представительство в 1993 году. Почти через десять лет в городе Наро-Фоминске (Московская область) начал работать завод Avon — второй по мощности в Европе. На производстве выпускается около 800 наименований продукции: шампуни, гели, лосьоны, роликовые дезодоранты, косметические кремы и парфюмерные изделия.