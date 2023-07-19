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Коммерсантъ FM
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Раненную при взрыве на Крымском мосту девочку готовят для госпитализации в Москве

Специалисты Федерального центра медицины катастроф и медики из Краснодарского края начали операцию по перемещению в Москву 14-летней девочки, получившей травмы при взрыве на Крымском мосту, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Лечение ребенка продолжится в ведущем детском медицинском федеральном учреждении, сейчас состояние девочки стабильно. В ночь на 17 июля в результате террористической атаки на Крымский мост погибли родители ребенка — жители города Старый Оскол Белгородской области. Семья направлялась на отдых в Крым на легковом автомобиле, который попал в эпицентр взрыва. Девочка получила травму грудной клетки и черепно-мозговую травму. Сразу после чрезвычайного происшествия ребенка доставили в ЦРБ города Темрюка, а затем вертолетом перевезли в детскую краевую больницу в Краснодаре. По данным медиков, жизни ребенка ничего не угрожает. С девочкой работают психологи.

Анна Перова, Краснодар

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