Греф оценил окупаемость инвестиций Сбербанка в ИИ в 200%

Глава Сбербанка Герман Греф на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» сообщил, что банк инвестирует примерно $1 млрд в год в технологии искусственного интеллекта (ИИ), а обратно получает $3 млрд. По его словам, рентабельность инвестиций составляет около 200%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин на заседании назвал серьезным масштаб инвестиций Сбербанка в ИИ. «Все усилия, которые направлены на достижение конкретных целей по этому направлению, они, конечно должны быть поддержаны»,— заявил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Путин поинтересовался у Германа Грефа, не заменит ли его искусственный интеллект на посту главы Сбербанка. «Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет»,— ответил господин Греф. В ответ президент пошутил, что «с такими людьми прогресс невозможен, все будет теперь тормозить».

В 2023 году Сбербанк планирует получить 350 млрд руб. от внедрения технологий искусственного интеллекта. В 2022 прибыль банка от инвестиций в ИИ составила 250 млрд руб.