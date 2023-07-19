Сквер на улице Тонкинской благоустроили за 43 млн рублей

Подрядчик «Пятый элемент» завершил благоустройство сквера вдоль домов на улице Тонкинской и Московского шоссе в Нижнем Новгороде, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Стоимость работ составила 43,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

На участке обновили оборудование на детской площадке: установили скалодром, полосу препятствий, карусели. В сквере оборудовали площадку для игры в панну — уличный футбол в формате 1х1. На поле находится QR-код с правилами. Кроме того, подрядчик отремонтировали освещение, высадил деревья и посеял газон.

Работы выполнялись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер на улице Тонкинской стал 18-м объектом, который благоустроили с начала года. За оставшиеся шесть месяцев должны завершиться работы еще по 10 адресам.

Анастасия Еремина