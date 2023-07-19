Кибербезопасность осталась за кадрами

Челябинские работодатели отмечают острый дефицит специалистов по кибербезопасности. По данным Зарплаты.ру, каждый третий опрошенный руководитель в регионе отметил, что в ближайшее время ему будет не хватать сотрудников этого профиля. Компаниям на Южном Урале недостает и других IT-специалистов, в частности сетевых инженеров, специалистов по цифровой трансформации и продакт-менеджеров. Эксперты отмечают, что дефицит высококвалифицированных кадров в IT-сфере обостряют новые требования к обеспечению информационной безопасности в РФ и желание многих специалистов переехать на работу в Москву.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исследовательский центр рекрутингового сервиса Зарплата.ру опросил более тысячи руководителей российских компаний из различных отраслей, в том числе в Челябинской области, каких IT-специалистов им будет сложно нанять в ближайшие три месяца. Как сообщают в PR-службе портала, южноуральские респонденты заявили, что самыми дефицитными являются специалисты по кибербезопасности с большим опытом работы, особенно с опытом руководства.

О нехватке «кибербезопасников» заявили 32% опрошенных руководителей челябинских компаний. 24% указали, что будут в ближайшее время ощущать дефицит сетевых инженеров, 21% — специалистов по цифровой трансформации. На недостаток продакт-менеджеров пожаловались 17%, руководителей команды разработки — 16%, директоров по информационным технологиям — 11%.

«Фронтенд- и бэкенд-разработчики будут нужны не так сильно — их назвали 7% и 9% руководителей соответственно. Не предвидится в челябинском бизнесе также дефицита тестировщиков (4%) и специалистов по data science (3%) и машинному обучению (5%)»,— сообщают авторы исследования, уточнив, что в опросе можно было выбрать несколько ответов.

Респонденты отметили, что больше всего будут нуждаться в специалистах уровня middle с опытом от двух-четырех лет (35%), IT-руководителях (23%), специалистах уровня senior (22%), младших специалистах (20%).

В 42% челябинских компаний, опрошенных порталом, ответили, что не имеют программ повышения квалификации для IT-специалистов. 30% сотрудничают с онлайн-школами, организуя для работников дистанционное обучение. У 17% есть внутренние программы, 11% взаимодействуют с вузами.

Дефицит специалистов по кибербезопасности в России обострили новые требования, предусмотренные опубликованным 1 мая указом президента «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Согласно этому документу, в государственных органах, госкомпаниях, стратегических и системообразующих организациях, а также компаниях, владеющих критически важной инфраструктурой, должны быть назначены заместители главы, отвечающие за информационную безопасность, и специальные подразделения (или подрядчики), эту безопасность обеспечивающие. Из-за этого стране может потребоваться дополнительно порядка 30 тыс. высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности. Такую оценку GR-директора сервиса Headhunter Виталия Терентьева приводил РБК.

Эксперты связывают рост потребности в специалистах по кибербезопасности «двусторонним давлением», с одной стороны, растущего рынка киберугроз, с другой, государственных требований.

«Указ президента распространяется на 25 системообразующих компаний из Челябинской области, таких, как, например, “Юничел”, “Конар”, “Макфа” и другие. Также стоит учесть внесение изменений в законодательство о персональных данных от 1 марта, согласно которому компания может получить большой штраф, если на предприятии не соблюдаются требования по хранению персональной информации»,— отмечает представитель IT-Park 74 Евгений Крамаренко.

Он также отметил, что распределение спроса, представленное в результатах опроса Зарплаты.ру, «продиктовано миграцией специалистов внутри России, так как крупным компаниям легче всего перекупить специалистов, получивших свой карьерный рост в регионах». «Для противодействия этому фактору работодателям требуется создание более интересных проектов для специалистов, так как, по нашим данным, людей заставляет задуматься о переезде в Москву не столько финансовый вопрос, сколько поиск самореализации. Поэтому уже сейчас ряд челябинских компаний занялись проработкой вопроса создания внутрикорпоративного акселератора, который поможет генерировать новые идеи, за которыми пойдут интересные проекты, позволяющие решить вопрос самореализации специалистов»,— говорит эксперт.

«Если говорить об ИБ-специалистах, сейчас особенно остро ощущается нехватка аналитиков Security Operation Center, руководителей проектов, консультантов, архитекторов, инженеров-проектировщиков, инженеров администрирования средств защиты информации,— комментирует руководитель группы ИБ-подбора “Ростелеком-Солар” Юлия Морозова.— Эта тенденция сохранится и в ближайшей перспективе. Но не стоит забывать и о том, что в связи с активным ростом рынок нуждается и в таких специалистах, как менеджеры по развитию бизнеса, которые помогают компаниям расширять присутствие в регионах, пресейл-аналитики, которые формируют необходимый набор решений с учетом задач заказчика и объясняют преимущества комплексного подхода к обеспечению кибербезопасности».

Юлия Морозова отмечает, что компании стараются самостоятельно обучать сотрудников “под себя”, причем опыт показывает, что работать с молодежью нужно уже со школьного возраста. Эксперт считает, что теоретически путей решения ситуации с кадровым дефицитом в IT-сфере может быть много, но «большая часть из них требует много времени и глобальных изменений на уровне государства и сферы образования».

Артур Якушко