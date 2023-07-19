Андрей Комаров инвестирует в благоустройство набережной озера Смолино

В Челябинске в рамках государственно-частного партнерства планируют реализовать проект благоустройства набережной озера Смолино. Об этом сообщают в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Протяженность набережной составит 1 км. На ней разместятся пешеходные- и велодорожки, газоны, деревья и цветы, площадки для занятий спортом и игр. Появится прогулочная зона с мостками над водой, на которых будут расположены смотровые площадки и причал с лодочной станцией. Входы на набережную появятся со стороны улицы Новороссийской.

Соглашение о реализации проекта подписали на промышленной выставке «Иннопром» глава Челябинска Наталья Котова и заместитель гендиректора компании «Римера» Михаил Иванов. Набережная будет носить имя бывшего гендиректора ЧТПЗ, мецената Александра Федорова.

«Я рад, что мы реализуем данный проект вместе с Андреем Ильичом Комаровым, который задумывал и начинал его вместе с Александром Анатольевичем. Таким образом, сохранится наследие и память об этом замечательном человеке и руководителе»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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