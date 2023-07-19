Около 30% опрошенных самарцев испытывают нехватку знаний в области финансовой грамотности

По данным СберНПФ, часть самарцев испытывает незначительную (так ответили 30% опрошенных) или существенную (13%) нехватку знаний в области финансовой грамотности.

«При этом 57% респондентов, наоборот, заявили, что обладают необходимым навыками, чтобы эффективно управлять личным бюджетом»,— говорится в сообщении СберНПФ.

Из тех, кому сложно распоряжаться деньгами, 30% признались в неумении копить. Вторая распространенная проблема — импульсивные покупки. При этом каждый пятый (20%) сообщил, что у него не получается вести учет доходов и расходов.

Сабрина Самедова