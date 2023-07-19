В 2025 году в Екатеринбурге откроют Центр шахмат на улице Малышева

Центр шахмат будет построен в Екатеринбурге на улице Малышева в 2025 году, сообщил на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. По его словам, в нем будут проходить разные турниры и соревнования, тренировки и любительские встречи шахматистов. Предполагаемая вместимость — 350 человек.

«Это будет место встречи любителей и профессионалов. Здесь будут проходить соревнования самого разного уровня, это будет учебно-тренировочная база»,— сказал господин Рапопорт.

В 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент областной федерации шахмат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский договорились о создании Уральского шахматного центра. Для него был выделен особняк XIX века, ранее принадлежащий наследникам мещанина Прокопия Рукавишникова, на углу улиц Малышева и Горького. На реконструкцию объекта культурного наследия выделено 212 млн руб.

Софья Злобина

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