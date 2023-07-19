В 2024 году инвестиции СКЖД в развитие инфраструктуры на Кубани увеличатся на треть

В 2023 году СКЖД вложит в развитие собственной инфраструктуры в Краснодарском крае 24 млрд руб. — на 6 млрд больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии Аэропорт Анапа - Тамань Пассажирская - станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе - Адлер»,— цитирует пресс-служба администрации начальника СКЖД Сергея Задорина.

В текущем году компания завершила обновление станции Тихорецкая – крупного узла на пути к портам и транспортному коридору «Север - Юг». Проведенная модернизация позволит увеличить грузоперевозки по железной дороге Кубани на 8 млн грузов в год. Также пропускные возможности подходов к черноморским портам увеличатся в 2,5 раза. В дальнейших планах компании — завершение первых этапов реконструкции станций Тимашевская и Крымская, а также окончание прокладки путей на участке Витязево-Анапа с пассажирской инфраструктурой в районе аэропорта.

В регионе также прорабатываются планы по строительству скоростной железной дороги из Москвы в Анапу через Краснодар. Власти Кубани и СКЖД договорились о создании совместной рабочей группы для разработки дорожной карты по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.

Анастасия Назарова