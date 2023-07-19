Две новые модельные библиотеки отремонтировали в Удмуртии

В Удмуртии завершился ремонт в двух новых модельных библиотеках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В Кабачигуртской сельской библиотеке имени П.К. Поздеева в Игринском районе и в Центральной муниципальной детской библиотеке имени М. Горького в Ижевске обновили потолки, полы, стены, заменили окна и отопительную систему, а также освещение. Сейчас идет закупка и поставка интерактивного оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, в библиотеку им М. Горького установят мультстанки, оснащенные обучающими программами и комплектами обучающих игр для развития моторики, внимания и воображения детей, интерактивную панель, интерактивную песочницу, оборудование для работы с VR, компьютерную и офисную технику. Библиотечный фонд пополнят почти 1 тыс. книг. В Кабачигуртскую библиотеку привезут компьютерное, демонстрационное и аудиооборудование, комплекты настольных интеллектуальных игр, более 1 тыс. новых книжных изданий, а также оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

До конца года ремонт также завершится в Ярской межпоселенческой районной библиотеке и Малопургинской центральной районной библиотеке имени С.А. Самсонова.

Всего на ремонт, приобретение оборудование и пополнение книжного фонда выделено из федерального, регионального и муниципального бюджетов более 35 млн руб.

«За все время существования федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" мы переформатировали 14 библиотек в 10 районах и городах Удмуртии. Главная наша цель — это создание в республике комфортных и интересных информационных центров с хорошим ремонтом, новыми книжными фондами и современным библиотечным оборудованием»,— рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.