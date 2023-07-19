Мотовилихинский райсуд обязал «вагнеровца» отбыть наказание

Сегодня в Мотовилихинском райсуде Перми состоялось судебное заседание по делу по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене вида наказания 30-летнему Ивану Балабанову. Как сообщает телеграм-канал «Прикамские витязи, господин Балабанов был приговорен к общественным работам за хулиганство. Затем, не отбыв до конца наказание, он записался в ЧВК «Вагнер» и отправился в зону боевых действий на Украине. После возвращения в Пермь он отправился в уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы предоставить справку об участии в боевых действиях, где был задержан.

«Родине показалось мало командировки в зону СВО и боец по решению суда будет вынужден отработать 177 часов на благо общества. Надо так надо, главное на свободе теперь, а дальше разбермся. Своих никому не отдадим, за руки держаться будем. Своих не бросаем», - отреагировали в телеграм-канале.