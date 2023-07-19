Нижегородским аграриям предложили продавать зерно и корма в соседние регионы и Белоруссию

Нижегородская область готова начать продажи зерна в Белоруссию, где из-за сильной засухи может случиться неурожай, сообщил на заседании комитета по АПК заместитель министра сельского хозяйства Илья Храмов. По его словам, правительство Белоруссии выделило из бюджета средства на закупку 100 тыс. т зерна. Для проведения этой работы были отобраны семь компаний-операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Вся эта информация доведена до нижегородских сельхозпроизводителей, чтобы они могли реализовать хранящееся у них зерно»,— отметил замминистра. В ходе обсуждения депутаты и представители предприятий АПК выяснили, что из-за сложившихся на зерновом рынке цен пока не распродан урожай прошлого года. Поэтому могут возникнуть проблемы при сборе нового урожая, который нужно будет где-то хранить.

По словам Ильи Храмова, также нижегородские аграрии могут продавать в соседние регионы излишки заготовленных кормов. О своих потребностях уже сообщил Татарстан. По данным нижегородского минсельхоза, план по заготовке кормов в регионе выполнен более чем на 50%. На 17 июля 2023 года в хозяйствах Нижегородской области заготовлено 536 тыс. т сенажа (87% от плана), 101 тыс. т сена (60%) и 91 тыс. т силоса (12%).

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2022 году в Нижегородской области был собран рекордный урожай зерна в 1,7 млн. т, что более чем на 40% превысило показатель предыдущего года.

Андрей Репин