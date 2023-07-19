Бывшего чиновника из Завьяловского района Удмуртии признали виновным в мошенничестве

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении бывшего начальника сектора муниципального хозяйства управления «Завьяловское» администрации Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, его признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Было установлено, что в декабре 2022 года, воспользовавшись служебным положением, чиновник завысил объем щебеночно-песчаной смеси, доставленной по договору для ремонта дороги в селе Завьялово. Таким образом он похитил полученные 20 тыс. руб.

Подсудимый признал вину в полном объеме и возместил ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Бывшему чиновнику запретили занимать должности в органах власти и государственных и муниципальных учреждениях на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.