Завершено расследование уголовного дела сити-менеджера Давлеканово

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего главы администрации Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР, в августе 2019 года Вячеслав Гапоненко в рамках реализации национального проекта «Экология» заключил контракт с ООО «Уфимская газовая компания» на строительство системы очистки воды в Давлеканово. С августа по декабрь 2019 года подрядная организация вела работы с отклонением от графика и установила оборудование, не отвечающее заявленным требованиям.

По версии следствия, зная о наличии нарушений, глава администрации не организовал работу по корректировке документации и проведению повторной государственной экспертизы с учетом внесенных изменений, не получил разрешение на строительство объекта и не известил госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору о начале строительства. Глава администрации подписал акты приемки выполненных работ и разрешил выплату подрядчику более 88 млн руб. из муниципального бюджета при фактическом выполнении работ на 46 млн руб. В результате объект не способен производить очистку воды и не введен в эксплуатацию, говорится в сообщении. Внесенные в проектно-сметную документацию изменения не получили положительного заключения государственной экспертизы, а качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН.

Кроме того, Вячеслав Гапоненко заключил муниципальный контракт с ООО «Башкирская инженерно-строительная компания», учредителем и собственниками которой являлись его знакомые, по строительному контролю на объекте, который фактически не проводился. На основании акта об оказании услуг компании перечислено свыше 500 тыс. руб.

Вячеслав Гапоненко частично признал вину. По ходатайству следствия в июле 2022 года он был заключен под стражу. Уголовное дело направят в Давлекановский районный суд.

Расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в отношении иных лиц продолжается, отмечается в сообщении.

ООО «Уфимская газовая компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2012 года. Компания занимается строительством. Учредитель — Эльвира Султанова. В 2022 году выручка составила 165,8 млн руб., убыток —-795 тыс. руб.

ООО «Башкирская инженерно-строительная компания» зарегистрировано в Уфе в декабре 2015 года. Учредителем строительной компании с июля 2022 года является Булат Даянов. С декабря 2015 года владельцем была Рина Даянова. В 2022 году при выручке в 251 тыс. руб. убыток составил 2,1 млн руб.

Майя Иванова

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