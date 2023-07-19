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В Казани зафиксирована наибольшая разница в цене квадратного метра между первичным и вторичным рынком

В Московском районе Казани, в Омске и Астрахани выявлена наибольшая разница в стоимости 1 кв. м жилья между первичным и вторичным рынком. Она превышает 45%. Об этом говорится в исследовании ЦИАН.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среднем в 35 самых крупных городах России квартиры на первичном рынке на 12% дороже, чем на вторичном. Самая низкая стоимость жилья в новостройках в городах с населением свыше полумиллиона человек зафиксирована в Оренбурге, Махачкале и Ульяновске. Самые высокие цены -

во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве.

"Ъ-Казань"

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