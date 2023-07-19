Переход на рабочую четырехдневку поддерживает 87% петербуржцев

Перейти на четырехдневную рабочую неделю готовы 87% петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса ПАО СК «Росгосстрах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

При этом более трети опрошенных (37%) положительно отнеслись к такой возможности только в случае сохранения размера заработной платы. Лишь 3% петербуржцев согласны с тем что есть сейчас.

Также из опроса выяснилось, что 98% жителей Петербурга вынуждены трудиться в нерабочие часы. Среди них 65% сталкиваются с переработками время от времени, 20% — часто, 13% — только в крайнем случае. Лишь 43% респондентов сами изъявляют желание потратить личное время на работу. По требованию начальства готовы выполнять поставленные задачи в нерабочие часы 37% опрошенных, а по требованию клиента — 20%.

В то же время по результатам исследования, петербуржцев, просящих премию за переработки только 47%. Другие (33%) убеждены, что выполнение задач в нерабочее время необходимо для успешного выполнения дел и не нуждается в оплате. Сверхурочной работой 7% респондентов занимаются исходя из получаемого от дела удовольствия. У остальных 13% опрашиваемых труд в нерабочие часы оплачивается по договору.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РИА Новости говорил о том, что сейчас в РФ нет необходимости вносить изменения в трудовое законодательство. Четырехдневную неделю можно закрепить в рамках трудового договора. При этом работодатель сам должен понимать, что сверхурочная работа должна оплачиваться.

Опрос проводился в июне 2023 года среди 2400 респондентов старше 25 лет во всех федеральных округах РФ.

Елизавета Цветкова