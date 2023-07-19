Глава Башкирии вручил супруге погибшего участника СВО орден Шаймуратова

Сегодня в селе Арово Чишминского района прошли похороны 32-летнего участника СВО ефрейтора контрактной службы Самата Мустаева. Церемония прощания состоялась у обелиска воинам-участникам Великой Отечественной войны, сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров.

Как сообщает ИА «Башинформ», глава Башкирии Радий Хабиров вручил супруге погибшего орден генерала Шаймуратова, которым Самат Мустаев награжден посмертно за мужество и героизм. Также погибший был награжден указом президента России орденом Мужества.

Самат Мустаев родился в 1991 году в деревне Арово Чишминского района. После окончания школы в селе Кляшево с 2009 по 2010 годы служил в армии в 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Волгограде. После службы работал на различных предприятиях. В октябре 2022 года был мобилизован. Погиб 10 июля.

Майя Иванова

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