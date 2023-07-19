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Бывший вице-мэр Перми назначен заместителем директора столичного «МосжилНИИпроекта»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев с 3 июля назначен заместителем директора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Господин Агеев будет курировать экономическое и финансовое направление.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Виктор Агеев работал в пермской мэрии на должности замглавы администрации с октября 2010 года. В январе 2017-го был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министром экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго, и летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В феврале 2023 года господин Агеев ушел с должности вице-мэра и был назначен советником главы города. В июне он окончательно покинул мэрию. Тогда же появилась информация о трудоустройстве Виктора Агеева в ГАУ «МосжилНИИпроект». Однако его должность не сообщалась.

Учредителем «МосжилНИИпроект» является департамент капремонта мэрии Москвы. Институт занимается проектированием и благоустройством объектов городской, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проектированием жилых домов. Директором учреждения является Денис Коровка — сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки.

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