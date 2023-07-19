В Татарстане на реновацию военкоматов направят полмиллиарда рублей

На капремонт военкоматов в Татарстане потратят 500 млн руб. Такое поручение дал глава региона Рустам Минниханов. Об этом на пресс-конференции сказал первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Всего планируется отремонтировать 13 зданий военных комиссариатов. Господин Фролов отметил, что данная ситуация стала отдельным вызовом для России. «И раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение, чтобы оказать в этом направлении отдельную поддержку, создать комфортные условия для сотрудников военных комиссариатов и всех ребят, которые призываются и возвращаются, чтобы всё было на должном уровне»,— сказал замминистра.

"Ъ-Казань"