За полгода аэропорт Сочи на четверть увеличил объем перевозок

В первом полугодии 2023 года аэропорт Сочи (входит в группу «Аэродинамика») увеличил пассажиропоток на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 5,9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Всего аэропорт принял более 3 млн человек. На отправку было обслужено более 2,8 млн пассажиров.

С начала спецоперации воздушная гавань Сочи является единственным работающим аэропортом на юге России. Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты закрыты уже почти 1,5 года.

В 2022 году пассажиропоток аэропорта Сочи увеличился на 17% и составил 13 млн человек. Это стало рекордом за все время его работы. В весенне-летнем расписании 2023 года воздушная гавань обслуживает полеты по 54 внутренним и 22 международным направлениям.

Татьяна Ручкина

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