Продажи новых смартфонов в Казани выросли почти на 60%

Во втором квартале 2023 года продажи новых смартфонов в Казани увеличились на 59% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исследование провели специалисты Avito. Продажи подержанных смартфонов за этот же период выросли на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем стоимость нового телефона в Казани во втором квартале составила 41 тыс. руб., что на 8% меньше, чем годом ранее. Цена подержанных устройств осталась на прежнем уровне. Она составляет 18,5 тыс. руб.

Стоимость нового iPhone на сайте Avito в Казани составляет в среднем 51,8 тыс. руб., цена нового Samsung — 41,7 тыс. руб., а Xiaomi — 21 тыс. руб.

"Ъ-Казань"