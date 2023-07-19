Акционер «Ростовводоканала» начал судиться с гандбольным союзом «Ростов-Дон» из-за «спонсорских» 5 млн рублей

АО «Евразийский» обратилось в ростовский арбитраж с требованием признать недействительным договор об оказании рекламных услуг между АО «Ростовводоканал» и гандбольным союзом «Ростов-Дон». Об этом сообщается на сайте суда.

Спорный договор был заключен сторонами в апреле 2023 года, в соответствии с ним «Ростоводоканал» уплатил «Ростов-Дону» 5 млн руб., за что получил право использовать в своих рекламных целях логотип спортивной организации и именоваться ее спонсором.

Компания «Евразийский» выступила против этого соглашения как акционер АО «Ростовводоканал». Компания отмечает, что договор не связан с основной деятельностью поставщика воды. При этом, считает акционер, данная сделка нарушает его законные права и интересы.

В связи с этим «Евразийский» просит суд признать договор недействительным и обязать гандбольный союз «Ростов-Дон» вернуть «Ростовводоканалу» уплаченные им 5 млн руб.

Компания «Евразийский» владеет 75% акций АО «Ростовводоканал», остальная доля принадлежит администрации Ростова.

Сергей Иванов