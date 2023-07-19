Русский музей отменил открытие выставки художника Тимура Новикова

Выставка «Клин Новикова» не состоится в Михайловском замке с 20 июля по 25 сентября, рассказали «Ъ-СПб» в Русском музее. О полной отмене экспозиции в музее при этом не заявили.
Выставка Тимура Новикова в залах Главного Штаба государственного Эрмитажа
Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ
Представитель учреждения рассказал, что выставка не состоится именно в эти даты. Будет ли перенос — пока неизвестно. Причины отмены открытия собеседник издания не назвал.
Как заявил художник Дмитрий Пелекин, новый гендиректор Русского музея Алла Манилова «лично опечатала залы с уже смонтированной экспозицией и запретила открытие выставки». Искусствовед Ольга Хорошилова также заявила, что открытие было отменено по инициативе госпожи Маниловой. Один из авторов выставки, Олег Маслов, рассказал в социальных сетях, что выставку могли отменить из-за якобы «пропаганды порнографии». Подобное могли углядеть в работе с обнаженной натурой, которая должна была размещаться на выставке.