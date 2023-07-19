Больше 700 вылетов совершила санавиация Удмуртии за 4 года

За четыре года санавиация Удмуртии совершила 764 вылета, в том числе 713 эвакуаций. Об этом во «ВКонтакте» сообщила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова. Первый вылет санитарный вертолет 19 июля 2019 года. В 51 случае специалисты вылетали на экстренные операции и консультации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

«Эта высокотехнологичная машина оснащена всем необходимым реанимационным оборудованием, чтобы перевозить пациентов под ИВЛ, в тяжелом состоянии, только что родившихся малышей, которым требуется специализированная помощь»,— написала и.о. министра.

По ее словам, вылеты были и за пределы республики — в Нижний Новгород, Москву, Пермь, Уфу.