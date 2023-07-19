Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В стратегии развития Калининграда отказались от идеи бизнес-коммуникации с Европой

Изменения социально-экономического курса Калининграда на совещании в мэрии представил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. Муниципальные власти планируют отказаться от старого приоритета — выстраивания внешних коммуникаций с европейскими партнерами — и сосредоточиться на качестве городской среды.

Действующая стратегия социально-экономического развития города, принятая в 2013 году, обещала развитие Калининграда «как логистического узла и площадки культурной, образовательной и деловой коммуникации между европейскими странами и Россией на период до 2035 года».

«Сегодня это крайне неактуально,— прокомментировала глава городской администрации Елена Дятлова.— Вряд ли мы будем обеспечивать бизнес-коммуникацию между европейскими странами и Россией». Новая концепция предполагает развивать Калининград как «город 15-минутной доступности, инновационно-образовательный, креативный, туристический центр на Балтике».

В планах — обновление технологической базы, развитие новых секторов экономики, создание комфортной городской среды. Это улучшит качество жизни, привлечет в регион квалифицированные кадры, компании и инвесторов.

Господин Шлыков подчеркнул, что изменения в стратегии обсуждались с экспертами, городскими активистами на рабочих встречах и в социальных сетях, в ней «все для человека».

Учитывались сильные и слабые стороны Калининграда. Среди преимуществ отмечены режим ОЭЗ, строительство Приморского кольца — автомагистрали, связывающей Калининград с прибрежными городами, наличие незамерзающего порта на Балтике, развитый потребительский рынок. Наряду с этим существуют таможенные и визовые сложности, возрастание себестоимости продукции для товаропроизводителей, ориентированных на российский рынок.

Всесторонняя оценка возможностей города позволила составить новый сценарий социально-экономического развития. Сейчас в администрации готовят пакет документов по новой редакции стратегии для направления в городской Совет депутатов. Рассматривать и утверждать ее будут предстоящей осенью.

Татьяна Рязапова, Калининград

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...