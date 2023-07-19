В стратегии развития Калининграда отказались от идеи бизнес-коммуникации с Европой

Изменения социально-экономического курса Калининграда на совещании в мэрии представил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. Муниципальные власти планируют отказаться от старого приоритета — выстраивания внешних коммуникаций с европейскими партнерами — и сосредоточиться на качестве городской среды.

Действующая стратегия социально-экономического развития города, принятая в 2013 году, обещала развитие Калининграда «как логистического узла и площадки культурной, образовательной и деловой коммуникации между европейскими странами и Россией на период до 2035 года».

«Сегодня это крайне неактуально,— прокомментировала глава городской администрации Елена Дятлова.— Вряд ли мы будем обеспечивать бизнес-коммуникацию между европейскими странами и Россией». Новая концепция предполагает развивать Калининград как «город 15-минутной доступности, инновационно-образовательный, креативный, туристический центр на Балтике».

В планах — обновление технологической базы, развитие новых секторов экономики, создание комфортной городской среды. Это улучшит качество жизни, привлечет в регион квалифицированные кадры, компании и инвесторов.

Господин Шлыков подчеркнул, что изменения в стратегии обсуждались с экспертами, городскими активистами на рабочих встречах и в социальных сетях, в ней «все для человека».

Учитывались сильные и слабые стороны Калининграда. Среди преимуществ отмечены режим ОЭЗ, строительство Приморского кольца — автомагистрали, связывающей Калининград с прибрежными городами, наличие незамерзающего порта на Балтике, развитый потребительский рынок. Наряду с этим существуют таможенные и визовые сложности, возрастание себестоимости продукции для товаропроизводителей, ориентированных на российский рынок.

Всесторонняя оценка возможностей города позволила составить новый сценарий социально-экономического развития. Сейчас в администрации готовят пакет документов по новой редакции стратегии для направления в городской Совет депутатов. Рассматривать и утверждать ее будут предстоящей осенью.

Татьяна Рязапова, Калининград