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Коммерсантъ FM
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Сотрудник саратовского отделения пенсионного фонда недобросовестно отнесся к обращению граждан

В Саратове начальник управления выплат пенсий и социальных выплат фонда социального страхования привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ходе проверки в надзорном ведомстве установили, что в фонд обратилась местная жительница с вопросом о сохранении прожиточного минимума при удержании денег с пенсионных выплат по исполнительному документу.

Ответственный сотрудник, как уверяют в прокуратуре, ответ по существу не дал и не принял необходимых для решения вопроса заявительницы мер.

В результате должностному лицу было вынесено предостережение.

Никита Маркелов

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