«Наша задача — дарить людям радость»

Инновации, которые переворачивают представление профессионалов и потребителей об отрасли, появляются не каждый день. Национальные рекорды устанавливаются еще реже. Строительная компания «ЮКО» разработала новаторскую модель управления и попала в Книгу рекордов России, завершив строительство и чистовую отделку коттеджа 105 м2 за 45 дней, в то время как другие фирмы делают это в 4 раза медленнее. Основатель «ЮКО» Вадим Юлдашев рассказывает о том, с какими сложностями компания столкнулась при реализации проекта, что помогло с ними справиться и в чем выиграли покупатели коттеджей.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично вручил сертификат о регистрации рекорда генеральному директору «Юко» Вадиму Юлдашеву

Фото: предоставлено Вадимом Юлдашевым Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко лично вручил сертификат о регистрации рекорда генеральному директору «Юко» Вадиму Юлдашеву

Фото: предоставлено Вадимом Юлдашевым

— Вадим, несомненно, попадание в Книгу рекордов России — уникальный случай, и многим сейчас интересно: как вы пришли к такому результату?

— Наша компания «ЮКО» работает на рынке малоэтажного строительства уже 8 лет, и срок, за который мы воздвигали коттедж, у нас был, как у всех: 6 - 8 месяцев. Таким образом, одна команда способна построить 2 дома за год.

Я задумался: а можно ли без потери качества и без переработок коллектива сделать такой же дом быстрее? В голову пришла мысль — а что, если применить принципиально иной управленческий подход? Когда не одна команда строит целый дом, а одновременно работает несколько групп сотрудников, каждая из которых специализируется на чем-то одном? Мы с инженерами выполнили расчеты и пришли к выводу, что по такой модели построить коттедж можно за 45 дней.

Это был первый этап — расчеты. Затем настала очередь воплощать идею в жизнь. Мы сформировали тренировочный пункт, где каждая бригада работала по своему графику: каменщики, облицовщики, отделочники...

Процесс строительства шел так: сначала одна бригада выполнила свои работы на определенном участке здания, «передала эстафету» другой бригаде, а сама переместилась на следующий участок.

— Получается, в здании одновременно работают несколько бригад разных специальностей: в одной комнате — штукатуры, в другой — плиточники, в третьей — сантехники?

— Да, именно так. В этом и заключается наша управленческая инновация. Обычно застройщики практикуют модель, когда все делает одна большая команда: сначала она завершает первые работы во всем доме и только потом приступает к следующим. Конечно, в таком режиме теряется много времени: например, плитку не начинают класть до тех пор, пока не закончено оштукатуривание всех комнат.

У нас же несколько маленьких команд, каждая из которых занимается только тем, что относится к ее специальности. Они, как вы верно заметили, работают в здании одновременно: штукатуры закончили работу в одной комнате и перешли во вторую (а в первой в это время уже другая бригада начинает выкладывать плитку). Такая модель позволяет в 4 раза уменьшить срок строительства, что хорошо и для прибыли застройщика, и для комфорта покупателей домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом, построенный компанией "Юко" за 45 дней

Фото: предоставлено Вадимом Юлдашевым Дом, построенный компанией "Юко" за 45 дней

Фото: предоставлено Вадимом Юлдашевым

— По разным данным, в России от 2000 до 4000 застройщиков, и каждый заинтересован повышать прибыль. Но идею значительно сократить срок строительства придумал и реализовал только один — «ЮКО». На ваш взгляд, почему это получилось именно у вас?

— Скорее всего, по трем причинам. Первая — никто из застройщиков не подумал, что можно сократить срок возведения и отделки здания. Мне же было интересно одним выстрелом убить двух зайцев: повысить прибыль и улучшить комфорт покупателей. Очевидно, что для этого надо сокращать срок строительства.

Вторая причина — у нас сформировался сплоченный коллектив, поэтому сотрудникам было не очень сложно эффективно взаимодействовать. Здесь можно провести аналогию с эстафетой: человек бежит с палкой и готовится ее передать следующему игроку, который, в свою очередь, сосредоточен на том, чтобы ее быстро принять. В строительстве то же самое.

Третья причина — у нашей компании есть сложившийся круг надежных поставщиков, хорошо организованы закупка и подвоз необходимых товаров. Многие застройщики на этапе планирования неправильно рассчитывают потребность в материалах, из-за этого приходится в середине проекта в спешке докупать одно, другое, третье, ждать, пока товар прибудет к месту назначения.... Конечно, сроки окончания строительства сдвигаются.

Наша же модель основывается на четком алгоритме производства работ, правильном распределении труда, своевременной поставке материалов и сопутствующего оборудования.

— Вы упомянули, что идея ускорения сдачи дома пришла к вам во время размышлений, как улучшить комфорт покупателей. Имеется в виду, сделать, чтобы они меньше ждали новоселья?

— Не только. То, что время ожидания сдачи дома уменьшается, — первый плюс. Второй — комфорт после заселения.

Поясню. В наши дни застройщики сдают коттеджи по мере их готовности: первый дом — в мае, второй — в июле, третий — в сентябре, десятый — летом следующего года... Получается, покупатель переезжает в коттедж в тот момент, когда соседние дома только строятся. И вместо уютного поселка человек живет, можно сказать, посреди большой стройки.

Мы успешно опробовали нашу инновационную модель в строительстве одного коттеджа. Теперь адаптируем ее к возведению большего числа домов. Тогда мы станем сдавать одновременно много коттеджей, и люди после заселения будут жить в комфортных условиях: вокруг — красивые достроенные здания, тишина, никакого шума оборудования... От этого у жителей наших поселков станет лучше настроение, и наша задача — дарить людям радость — будет выполнена.

— «Дарить людям радость» — необычная формулировка для застройщика. Подобное больше ожидаешь услышать от агентства по организации праздников.

— Значит, мы необычный застройщик. На самом деле, поводы для радости — это не только Новый Год и день рождения, а еще и те условия, в которых человек существует, и отношения с другими. Наша компания как застройщик старается в поселки добавлять то, что может улучшать настроение жителей, способствовать развитию их общения с соседями: детские площадки, пространства для спортивных соревнований...

Еще мы налаживаем взаимодействие с администрациями наших поселков, чтобы совместно создавать инфраструктуру. Нередко бывает, что и застройщик, и государство, и сами жители готовы частично профинансировать создание какого-либо объекта на территории поселка, но нужно, чтобы кто-то организовал сбор мнений и дальнейшие обсуждения. Этим мы будем более плотно заниматься.

— С какими сложностями пришлось столкнуться во время строительства дома за 45 дней?

— Самая большая сложность — погодные условия. Шли дожди, а газобетон впитывает влагу. Приходилось накрывать брезентом конструктив дома с периода возведения стен до монтажа кровли, чтобы не допустить намокания и набора влажности газобетоном и деревом.

Чтобы устранить эту проблему, мы стали использовать осушители воздуха. Они представляют собой приборы, которые пропускают через себя воздух и снижают его влажность. И мы, в принципе, в наши дома устанавливаем такие осушители воздуха в профилактических целях.

— Строя дом за 45 дней, использовали ли вы какие-либо новейшие информационные технологии: искусственный интеллект, машинное обучение?

— Нет: наша инновация относится только к менеджменту, не к материалам или IT-решениям. Однако искусственный интеллект я бы использовал для управления логистикой, особенно выдачей материалов со склада.

— Будете ли вы «держать» в своей компании вашу инновационную модель управления строительством или станете оказывать консалтинговые услуги другим компаниям, сотрудничать с вузами, чтобы вашу модель включили в учебники?

— Мы будем рады делиться опытом с коллегами и студентами. В первую очередь, мы доказали сами себе, что можно получить в столь короткие сроки качественный продукт (дом). Сегодня мы проверили нашу модель управления на одном здании, теперь будем внедрять в массовое строительство. На мой взгляд, от этого строительная отрасль только выиграет, и покупатели домов тоже.