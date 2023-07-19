Казань обогнала Москву по стоимости посуточной аренды жилья

Стоимость посуточной аренды жилья в Казани в среднем этим летом составила 4,5 тыс. руб., что на 15% больше, чем годом ранее. Данный показатель оказался выше, чем в Москве. Исследование провели специалисты сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Казань вошла в топ-3 городов РФ с наибольшей стоимостью посуточной аренды жилья летом 2023 года, заняв в нем второе место. Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург с 4,7 тыс. руб. Тройку замыкает Москва (4,2 тыс. руб.).

В России средняя цена на аренду жилья летом 2023 года составила 4 тыс. руб., что на 8% дешевле, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"