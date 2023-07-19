СКР проверит законность сноса исторических Казарм мастеровых и рабочих людей в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) организовал проверку по факту сноса исторического здания Казарм мастеровых и рабочих людей в Санкт-Петербурге, соответствующее поручение ведомству дал его глава Александр Бастрыкин. Ранее обращение в СКР с просьбой проверить законность демонтажа постройки направил градозащитный активист Дмитрий Литвинов.

«В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка. Председатель СК России поручил и.о. руководителя Главного следственного управления О.В. Бобкову доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах»,— сказано в сообщении пресс-службы СКР.

Казармы мастеровых и рабочих людей на Озерной улице демонтировал застройщик «Ойкумена». Согласно проекту застройки участка, на их месте появится появится жилой комплекс высотой в восемь этажей.

Казармы мастеровых и рабочих людей были построены в 1885 году, согласно данным градозащитников, однако КГИОП выдал разрешение на снос, основываясь на данных Росреестра, где годом возведения здания указан 1912. При этом постройка находится в историческом центре, где запрещено сносить дома, возведенные до 1917 года.

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