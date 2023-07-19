В полиции опровергли информацию об отказе женщине в поимке насильника ее дочери

В МВД РФ опровергли информацию о том, что якобы сотрудники омской полиции отказали женщине в поиске мужчины, совершившего действия сексуального характера по отношению к ее 12-летней дочери.

Как сообщил сегодня ряд СМИ, отказывая, полицейские якобы сослались на занятость, а помог задержать подозреваемого таксист, который пришел на выручку женщине.

«Публикации СМИ о бездействии сотрудников Госавтоинспекции в Омской области при обращении к ним мамы пострадавшей девочки не соответствуют действительности», — сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, сотрудники полиции, узнав от женщины о совершенном преступлении на служебном автомобиле обследовали близлежащие дворы с целью его задержания. «Параллельно женщина вместе с соседом также вели поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника»,– говорится в сообщении.

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Анна Егорова