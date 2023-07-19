Силовики проверят детский лагерь в Верхней Пышме после жалоб детей на унижения

Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» в Верхней Пышме проверят из-за сообщений об унижении детей из Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее СМИ сообщали, что после возвращении со смены из лагеря дети начали жаловаться родителям, что сотрудники оскорбляли весь отряд «северными оленями», заходили к детям без разрешения в туалет, а также заставляли мыться в душе с открытой дверью. Кроме того, одного из подростков могли ударить.

Прокуратура в ходе выездной проверки проверит достоверность этой информации. Ведомство даст оценку соблюдению требований закона об организации отдыха детей.

Проверку также начали сотрудники Следственного комитета. По итогу будет принято процессуальное решение.

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