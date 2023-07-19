По улицам Ижевска запустили ретро-троллейбус ЗиУ-682В

Отреставрированный ретро-троллейбус ЗиУ-682В 1982 года выпуска вывели на линию в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, его восстановили на предприятии совместно с реставратором ретро-техники из Калуги, чтобы жители города могли увидеть, какие троллейбусы перевозили пассажиров более 40 лет назад. Троллейбус с бортовым номером «1285» будет работать на самом длинном маршруте в городе — №14.

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Троллейбус покрасили в цвета, характерные для транспорта в то время, установили плафоны «лодочки», которые использовались для световой сигнализации до 1985 года. На передней части троллейбуса разместили эмблему завода имени Урицкого. В салоне пассажиры могут узнать историю троллейбусного движения Ижевска.

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