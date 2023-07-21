Распутать берега

Кольский полуостров — популярное место для туризма, в том числе и автомобильного. Чтобы добраться от одной достопримечательности до другой, здесь надо преодолевать немало километров. И иногда не самых простых километров: как известно, ко всем красивым местам нашей страны порой ведет очень тяжелая дорога. По одной из таких мы и отправились в путь на кроссовере молодого бренда Omoda.

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В поисках того, почему на Кольский прежде ездило много китайских туристов, натыкаюсь на большую статью в журнале «Огонек» четырехлетней давности. «Есть поверье, — рассказывает в ней Владимир Онацкий, президент ассоциации профессиональных экскурсоводов "Арктические гиды", — что они едут сюда, чтобы зачать детей под северным сиянием. Мол, ребенок будет счастливым. За пять лет работы, правда, я ни разу не слышал, чтобы кто-то пытался тут размножаться. Все просто хотят увидеть то, что они никогда не видели: северное сияние, снег». Я бы добавила в список еще и полярный день. Летом солнце не заходит за горизонт, но в зависимости от времени суток меняется цвет, от нежного днем до пронзительно-желтого ночью.

Чище едешь

Небывалый поток туристов из Китая перекрыла пандемия. И если лет пять назад мало кому из путешественников пришла бы в голову идея передвигаться по Арктике на автомобиле китайского бренда — как минимум ввиду скромного тогда присутствия этих марок на территории России в принципе, то теперь выбор моделей как никогда велик. И кроссовер Omoda С5 — один из самых ярких на «официальном» российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Решетка радиатора Omoda C5 имеет имя собственное — Star Diamond. Она создает автомобилю броский и оригинальный внешний вид. Легкость силуэту придает эффект «парящей» крыши. Современности образу добавляют Т-образные светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и «трехмерные» матричные фонари Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 3 Решетка радиатора Omoda C5 имеет имя собственное — Star Diamond. Она создает автомобилю броский и оригинальный внешний вид. Легкость силуэту придает эффект «парящей» крыши. Современности образу добавляют Т-образные светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и «трехмерные» матричные фонари Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

Бренду Omoda всего год. Впервые он был представлен именно в России, сегодня марка присутствует еще и на рынках Казахстана, Мексики, Индонезии, Австралии, Турции, Катара и ЮАР. Довольно разномастная география. При этом на Россию приходится почти половина глобальных продаж Omoda. Дилеры марки есть и за Полярным кругом — в Мурманске. Осенью в местном шоуруме, впрочем как и во всех остальных, появится первый электромобиль Omoda — кроссовер E5. Бренд следует общемировой тенденции планомерного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрифицированному транспорту. Таким образом вносит свой вклад в устойчивое развитие автомобильной отрасли, направленной на защиту окружающей среды.

Но этого мало. Представляется, что сам электромобиль — всего лишь звено единой цепочки, которое прочно скреплено, с одной стороны, с его экологичным производством, а с другой — с его экологичным пользованием. Потому что ездить на электрокаре и выбрасывать из его окон мусор на обочину — это какой-то оксюморон.

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Во многом именно поэтому Omoda анонсировала проведение в текущем году серии экологических активностей. В перспективе — такие необычные для автомобильного бренда мероприятия, направленные на сохранение природного биоразнообразия, как строительство рыбопропускных сооружений в Республике Карелия, а также помощь в восстановлении популяции лососевых видов рыб в Республике Коми. И все эти действия будут проводиться совместно с природоохранными и научными организациями.

Не надо мусорить

Фото: Omoda

Ну а первой экологической инициативой Omoda стал мусор. Точнее, его уборка. Отъезжаем пятьдесят километров от Мурманска в сторону Рыбачьего, оставляем машины на площадке у обочины трассы «Кола», пара сотен метров — и мы на пляже! Листаю отзывы на «Яндекс.Картах». «Мелкий песок» — так и есть! «Плавный сход в озеро» — это о Килпъявре, самом крупном из проточных озер русла реки Ура. «Но не вывезена помойка». А вот помойка давно вывезена. Это довольно популярное место отдыха — пусть летний сезон тут краток, зато светел 24 на 7. И здесь периодически проходят экологические акции. Вот и на наш сбор мусора приехали не только волонтеры, но и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. Экипировавшись, как и все мы, в дождевик, она взяла в руки захват для сбора мусора и отправилась в лес. То, что это — министр, все мы узнали уже постфактум, когда она нас поблагодарила и сказала, что в рамках подобных мероприятий с 2019 года было очищено более 150 километров прибрежной полосы. А вот прибрежную полосу в кругу волонтеров убирала фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, которая является амбассадором бренда Omoda. Ее фотографии в дождевике потом залайкали восемь тысяч поклонников на ее канале в «Телеграме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества. Я очень рада, что Omoda разделяет эти ценности», — рассказала фигуристка Анна Щербакова своим подписчикам в «Телеграме» Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 «Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества. Я очень рада, что Omoda разделяет эти ценности», — рассказала фигуристка Анна Щербакова своим подписчикам в «Телеграме» Фото: Omoda Фото: Omoda

Оперативно собранный нашей компанией свежий мусор только раззадорил нашу «экологическую инициативу». И мы стали вглядываться глубже. И стали извлекать на поверхность въевшиеся в ягель прошлогодние полиэтиленовые пакеты и ушедшие в илистое дно части автомобильного кузова. А «на десерт» остались россыпи сигаретных окурков. Чистый берег хорош не только человеку, но и рыбе. И нас позвали на рыбалку.

По щучьему веленью

Рыболовно-охотничья база «Оленья» на реке Кола находится тоже в пятидесяти километрах от Мурманска, но уже на юг. Недалеко от места назначения съезжаем на грунтовку и пылим по ней на полноприводных Omoda С5 вдоль реки Кица, правого притока Колы. Экипируемся: кто собирается ловить нахлыстом — натягивает вейдерсы, кто ограничился простецкой ловлей на спиннинг — поверх одежды надевает разудалые рыбацкие сапоги. «Здесь можно поднять трофейные хвосты по 18 килограмм, да и по 22 ловили», — нахваливают нам. И где-то внутри начинает разгораться азарт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Одна из организаций, с которой сотрудничает бренд Omoda в рамках своих экологических инициатив, — некоммерческая экологическая ассоциация «Русский Лосось», поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории РФ в том числе путем пропаганды рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил» Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 4 Одна из организаций, с которой сотрудничает бренд Omoda в рамках своих экологических инициатив, — некоммерческая экологическая ассоциация «Русский Лосось», поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории РФ в том числе путем пропаганды рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил» Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

Проходит час. Потом второй. Я прилежно забрасываю блесну и наслаждаюсь потрясающим видом вокруг. Азарт уже прошел, но надежда еще не умерла. «Ну, это надо день тут провести, чтобы поймать», — успокаивает нас сопровождающий гид. Тут краем глаза я вижу, как из воды метрах в десяти от меня выпрыгивает большая, красивая, жирная семга и ныряет снова в реку. «Вот видите, рыба есть. Надо только время. И терпение». Но нет ни времени, ни терпения. И будто в качестве утешительного приза я ловлю на свой одинокий крючок маленькую щуку. Беру этого щурёнка в руки так бережно, будто это не рыбий, а человеческий детеныш. Надо быстро сделать фото на память, загадать желание «по щучьему веленью, по моему хотенью», раз уж так подфартило. После чего я отпускаю рыбу обратно в реку.

Именно так. На Кольском вообще идет пропаганда рыбалки по принципу «поймал — отпустил». Это такой этический принцип, который помогает направлять людей в сторону более щадящего использования природных ресурсов. И в «Оленьей» рыбалка по такому философскому принципу идет без ограничения. Поймать «хвостов» можно сколько угодно. Просто после фотки на память придется их отпустить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В основе Omoda C5 лежит современная платформа T1X, которая позволила создать просторный салон, обеспечить дорожный просвет до 190 мм и отличную геометрическую проходимость. T1X также предусматривает использование самых надежных компонентов от лучших мировых поставщиков Фото: Omoda Зимний пакет опций Omoda C5 по достоинству оценят те, кто соберется в Териберку зимой. Ну а спортивные сиденья удобны в любое время года. У них есть функции вентиляции и обогрева, последний на Кольском хочется порой включить и летом Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 2 В основе Omoda C5 лежит современная платформа T1X, которая позволила создать просторный салон, обеспечить дорожный просвет до 190 мм и отличную геометрическую проходимость. T1X также предусматривает использование самых надежных компонентов от лучших мировых поставщиков Фото: Omoda Зимний пакет опций Omoda C5 по достоинству оценят те, кто соберется в Териберку зимой. Ну а спортивные сиденья удобны в любое время года. У них есть функции вентиляции и обогрева, последний на Кольском хочется порой включить и летом Фото: Omoda

Конец всех дорог

Одна из самых теперь известных рек на Кольском — Териберка. Потому что в ее устье расположено одноименное село, ставшее притяжением для туристов благодаря не столько самому фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева, сколько потрясающей работе оператора этой ленты Михаила Кричмана. Как-то быстро все осознали, что Териберка — единственное место в европейской части страны, куда можно добраться на автомобиле и выйти на берег Баренцева моря.

Хотя постоянное поселение здесь появилось еще в середине XIX века, до начала 1980-х оно не имело автомобильного сообщения с Большой землей, попасть туда можно было либо по морю, либо вертолетом. Наибольшего развития поселок достиг в 1950—1960-х годах, а упадок начался, когда рыбопереработка сошла на нет в связи с развитием рыбного порта и рыбокомбината в Мурманске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интеллектуальная система полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика обеспечивает достаточный комфорт даже на зубодробительных грунтовках Кольского полуострова

Фото: Omoda Интеллектуальная система полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика обеспечивает достаточный комфорт даже на зубодробительных грунтовках Кольского полуострова

Фото: Omoda

Дорогу все же проложили, но лишь тогда, когда стали строить Териберские ГЭС. И не асфальтированную — гравийную. До недавнего времени сюда рекомендовалось ездить только на специально подготовленных машинах, хотя местные ездили на тех, что у них были. Сегодня дорогу асфальтируют, но, как говорится, работы ведутся «с малой интенсивностью», и последние 25 километров она еще хуже, чем была прежде — вся разворочена строительной техникой. Но полноприводная Omoda С5 справляется и с ней. Едет плавно и собранно — одно удовольствие.

Сегодня в Териберке есть где с комфортом остановиться, работают отличные рестораны. Но будем честны: жилой фонд выглядит тут все еще плачевно. Хотя что-то ремонтируют, рассказывает наш местный гид, всю жизнь здесь проживший, который ведет нас по территории нового природного парка «Териберка» к живописному Батарейскому водопаду. Статус особо охраняемой природной территории эти места получили всего два года назад. Наверняка в этом тоже есть и заслуга нашествия гостей из КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография У автомобиля отличная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и стекол передних дверей, все это создает уютное тихое пространство внутри автомобиля. Мы проверяли — на заднем сиденье тут можно отлично выспаться Фото: Omoda Фото: Omoda Арктическая природа очень ранима и долго заживляет свои раны. С появлением большого количества туристов вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. Все это и стало причиной появления природного парка «Териберка» Фото: Omoda Фото: Omoda На территории природного парка «Териберка» находятся самые известные местные достопримечательности, среди них водопад Малого Батарейского озера, возле которого снимали одну из самых важных сцен «Левиафана», а также каменный пляж «Яйца динозавров», артиллерийская батарея береговой обороны и метеостанция Териберки Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 5 У автомобиля отличная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и стекол передних дверей, все это создает уютное тихое пространство внутри автомобиля. Мы проверяли — на заднем сиденье тут можно отлично выспаться Фото: Omoda Фото: Omoda Арктическая природа очень ранима и долго заживляет свои раны. С появлением большого количества туристов вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. Все это и стало причиной появления природного парка «Териберка» Фото: Omoda Фото: Omoda На территории природного парка «Териберка» находятся самые известные местные достопримечательности, среди них водопад Малого Батарейского озера, возле которого снимали одну из самых важных сцен «Левиафана», а также каменный пляж «Яйца динозавров», артиллерийская батарея береговой обороны и метеостанция Териберки Фото: Omoda

Владимир Петрович — так зовут нашего гида — все время нас подгоняет, хотя вроде и время есть, и идти недалеко. «Ну как же — ведь надо не только дойти, надо же там еще побыть». Что-то подсказывает мне, что ни в какой ассоциации арктических экскурсоводов он не состоит. Зато знает все о своей малой родине. Что дорогу, по которой теперь в заповеднике ездить нельзя, строили военные, а разрушили — джиперы. Что рыбы тут было много, а теперь — нет, потому что треску ловили тралами, и это было преддверие экологической катастрофы. И чтобы Арктика осталась в твоем сердце, в ней надо «набыться» — сесть на берег Баренцева моря и хотя бы чуть-чуть перестать куда-то спешить.

Анна Килимник