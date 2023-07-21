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Распутать берега

Кроссовер Omoda С5 на бездорожье Кольского полуострова

Кольский полуостров — популярное место для туризма, в том числе и автомобильного. Чтобы добраться от одной достопримечательности до другой, здесь надо преодолевать немало километров. И иногда не самых простых километров: как известно, ко всем красивым местам нашей страны порой ведет очень тяжелая дорога. По одной из таких мы и отправились в путь на кроссовере молодого бренда Omoda.

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Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

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Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

В поисках того, почему на Кольский прежде ездило много китайских туристов, натыкаюсь на большую статью в журнале «Огонек» четырехлетней давности. «Есть поверье, — рассказывает в ней Владимир Онацкий, президент ассоциации профессиональных экскурсоводов "Арктические гиды", — что они едут сюда, чтобы зачать детей под северным сиянием. Мол, ребенок будет счастливым. За пять лет работы, правда, я ни разу не слышал, чтобы кто-то пытался тут размножаться. Все просто хотят увидеть то, что они никогда не видели: северное сияние, снег». Я бы добавила в список еще и полярный день. Летом солнце не заходит за горизонт, но в зависимости от времени суток меняется цвет, от нежного днем до пронзительно-желтого ночью.

Чище едешь

Небывалый поток туристов из Китая перекрыла пандемия. И если лет пять назад мало кому из путешественников пришла бы в голову идея передвигаться по Арктике на автомобиле китайского бренда — как минимум ввиду скромного тогда присутствия этих марок на территории России в принципе, то теперь выбор моделей как никогда велик. И кроссовер Omoda С5 — один из самых ярких на «официальном» российском рынке.

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Решетка радиатора Omoda C5 имеет имя собственное — Star Diamond. Она создает автомобилю броский и оригинальный внешний вид. Легкость силуэту придает эффект «парящей» крыши. Современности образу добавляют Т-образные светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и «трехмерные» матричные фонари

Решетка радиатора Omoda C5 имеет имя собственное — Star Diamond. Она создает автомобилю броский и оригинальный внешний вид. Легкость силуэту придает эффект «парящей» крыши. Современности образу добавляют Т-образные светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и «трехмерные» матричные фонари

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

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Решетка радиатора Omoda C5 имеет имя собственное — Star Diamond. Она создает автомобилю броский и оригинальный внешний вид. Легкость силуэту придает эффект «парящей» крыши. Современности образу добавляют Т-образные светодиодные дневные ходовые огни, динамические указатели поворота и «трехмерные» матричные фонари

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Бренду Omoda всего год. Впервые он был представлен именно в России, сегодня марка присутствует еще и на рынках Казахстана, Мексики, Индонезии, Австралии, Турции, Катара и ЮАР. Довольно разномастная география. При этом на Россию приходится почти половина глобальных продаж Omoda. Дилеры марки есть и за Полярным кругом — в Мурманске. Осенью в местном шоуруме, впрочем как и во всех остальных, появится первый электромобиль Omoda — кроссовер E5. Бренд следует общемировой тенденции планомерного перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электрифицированному транспорту. Таким образом вносит свой вклад в устойчивое развитие автомобильной отрасли, направленной на защиту окружающей среды.

Но этого мало. Представляется, что сам электромобиль — всего лишь звено единой цепочки, которое прочно скреплено, с одной стороны, с его экологичным производством, а с другой — с его экологичным пользованием. Потому что ездить на электрокаре и выбрасывать из его окон мусор на обочину — это какой-то оксюморон.

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Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

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Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Во многом именно поэтому Omoda анонсировала проведение в текущем году серии экологических активностей. В перспективе — такие необычные для автомобильного бренда мероприятия, направленные на сохранение природного биоразнообразия, как строительство рыбопропускных сооружений в Республике Карелия, а также помощь в восстановлении популяции лососевых видов рыб в Республике Коми. И все эти действия будут проводиться совместно с природоохранными и научными организациями.

Не надо мусорить

Фото: Omoda

Ну а первой экологической инициативой Omoda стал мусор. Точнее, его уборка. Отъезжаем пятьдесят километров от Мурманска в сторону Рыбачьего, оставляем машины на площадке у обочины трассы «Кола», пара сотен метров — и мы на пляже! Листаю отзывы на «Яндекс.Картах». «Мелкий песок» — так и есть! «Плавный сход в озеро» — это о Килпъявре, самом крупном из проточных озер русла реки Ура. «Но не вывезена помойка». А вот помойка давно вывезена. Это довольно популярное место отдыха — пусть летний сезон тут краток, зато светел 24 на 7. И здесь периодически проходят экологические акции. Вот и на наш сбор мусора приехали не только волонтеры, но и министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. Экипировавшись, как и все мы, в дождевик, она взяла в руки захват для сбора мусора и отправилась в лес. То, что это — министр, все мы узнали уже постфактум, когда она нас поблагодарила и сказала, что в рамках подобных мероприятий с 2019 года было очищено более 150 километров прибрежной полосы. А вот прибрежную полосу в кругу волонтеров убирала фигуристка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анна Щербакова, которая является амбассадором бренда Omoda. Ее фотографии в дождевике потом залайкали восемь тысяч поклонников на ее канале в «Телеграме».

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«Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества. Я очень рада, что Omoda разделяет эти ценности», — рассказала фигуристка Анна Щербакова своим подписчикам в «Телеграме»

«Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества. Я очень рада, что Omoda разделяет эти ценности», — рассказала фигуристка Анна Щербакова своим подписчикам в «Телеграме»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

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«Сегодня очень важно поддерживать экологические активности, ведь именно через сохранение нашей окружающей среды возможно развитие нашего общества. Я очень рада, что Omoda разделяет эти ценности», — рассказала фигуристка Анна Щербакова своим подписчикам в «Телеграме»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Оперативно собранный нашей компанией свежий мусор только раззадорил нашу «экологическую инициативу». И мы стали вглядываться глубже. И стали извлекать на поверхность въевшиеся в ягель прошлогодние полиэтиленовые пакеты и ушедшие в илистое дно части автомобильного кузова. А «на десерт» остались россыпи сигаретных окурков. Чистый берег хорош не только человеку, но и рыбе. И нас позвали на рыбалку.

По щучьему веленью

Рыболовно-охотничья база «Оленья» на реке Кола находится тоже в пятидесяти километрах от Мурманска, но уже на юг. Недалеко от места назначения съезжаем на грунтовку и пылим по ней на полноприводных Omoda С5 вдоль реки Кица, правого притока Колы. Экипируемся: кто собирается ловить нахлыстом — натягивает вейдерсы, кто ограничился простецкой ловлей на спиннинг — поверх одежды надевает разудалые рыбацкие сапоги. «Здесь можно поднять трофейные хвосты по 18 килограмм, да и по 22 ловили», — нахваливают нам. И где-то внутри начинает разгораться азарт.

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Одна из организаций, с которой сотрудничает бренд Omoda в рамках своих экологических инициатив, — некоммерческая экологическая ассоциация «Русский Лосось», поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории РФ в том числе путем пропаганды рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил»

Одна из организаций, с которой сотрудничает бренд Omoda в рамках своих экологических инициатив, — некоммерческая экологическая ассоциация «Русский Лосось», поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории РФ в том числе путем пропаганды рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Следующая фотография
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Одна из организаций, с которой сотрудничает бренд Omoda в рамках своих экологических инициатив, — некоммерческая экологическая ассоциация «Русский Лосось», поддерживающая проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории РФ в том числе путем пропаганды рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Проходит час. Потом второй. Я прилежно забрасываю блесну и наслаждаюсь потрясающим видом вокруг. Азарт уже прошел, но надежда еще не умерла. «Ну, это надо день тут провести, чтобы поймать», — успокаивает нас сопровождающий гид. Тут краем глаза я вижу, как из воды метрах в десяти от меня выпрыгивает большая, красивая, жирная семга и ныряет снова в реку. «Вот видите, рыба есть. Надо только время. И терпение». Но нет ни времени, ни терпения. И будто в качестве утешительного приза я ловлю на свой одинокий крючок маленькую щуку. Беру этого щурёнка в руки так бережно, будто это не рыбий, а человеческий детеныш. Надо быстро сделать фото на память, загадать желание «по щучьему веленью, по моему хотенью», раз уж так подфартило. После чего я отпускаю рыбу обратно в реку.

Именно так. На Кольском вообще идет пропаганда рыбалки по принципу «поймал — отпустил». Это такой этический принцип, который помогает направлять людей в сторону более щадящего использования природных ресурсов. И в «Оленьей» рыбалка по такому философскому принципу идет без ограничения. Поймать «хвостов» можно сколько угодно. Просто после фотки на память придется их отпустить.

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В основе Omoda C5 лежит современная платформа T1X, которая позволила создать просторный салон, обеспечить дорожный просвет до 190 мм и отличную геометрическую проходимость. T1X также предусматривает использование самых надежных компонентов от лучших мировых поставщиков

В основе Omoda C5 лежит современная платформа T1X, которая позволила создать просторный салон, обеспечить дорожный просвет до 190 мм и отличную геометрическую проходимость. T1X также предусматривает использование самых надежных компонентов от лучших мировых поставщиков

Фото: Omoda

Зимний пакет опций Omoda C5 по достоинству оценят те, кто соберется в Териберку зимой. Ну а спортивные сиденья удобны в любое время года. У них есть функции вентиляции и обогрева, последний на Кольском хочется порой включить и летом

Зимний пакет опций Omoda C5 по достоинству оценят те, кто соберется в Териберку зимой. Ну а спортивные сиденья удобны в любое время года. У них есть функции вентиляции и обогрева, последний на Кольском хочется порой включить и летом

Фото: Omoda

Следующая фотография
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В основе Omoda C5 лежит современная платформа T1X, которая позволила создать просторный салон, обеспечить дорожный просвет до 190 мм и отличную геометрическую проходимость. T1X также предусматривает использование самых надежных компонентов от лучших мировых поставщиков

Фото: Omoda

Зимний пакет опций Omoda C5 по достоинству оценят те, кто соберется в Териберку зимой. Ну а спортивные сиденья удобны в любое время года. У них есть функции вентиляции и обогрева, последний на Кольском хочется порой включить и летом

Фото: Omoda

Конец всех дорог

Одна из самых теперь известных рек на Кольском — Териберка. Потому что в ее устье расположено одноименное село, ставшее притяжением для туристов благодаря не столько самому фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева, сколько потрясающей работе оператора этой ленты Михаила Кричмана. Как-то быстро все осознали, что Териберка — единственное место в европейской части страны, куда можно добраться на автомобиле и выйти на берег Баренцева моря.

Хотя постоянное поселение здесь появилось еще в середине XIX века, до начала 1980-х оно не имело автомобильного сообщения с Большой землей, попасть туда можно было либо по морю, либо вертолетом. Наибольшего развития поселок достиг в 1950—1960-х годах, а упадок начался, когда рыбопереработка сошла на нет в связи с развитием рыбного порта и рыбокомбината в Мурманске.

Интеллектуальная система полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика обеспечивает достаточный комфорт даже на зубодробительных грунтовках Кольского полуострова

Интеллектуальная система полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика обеспечивает достаточный комфорт даже на зубодробительных грунтовках Кольского полуострова

Фото: Omoda

Интеллектуальная система полного привода на основе электромагнитной многодисковой муфты с высокой скоростью отклика обеспечивает достаточный комфорт даже на зубодробительных грунтовках Кольского полуострова

Фото: Omoda

Дорогу все же проложили, но лишь тогда, когда стали строить Териберские ГЭС. И не асфальтированную — гравийную. До недавнего времени сюда рекомендовалось ездить только на специально подготовленных машинах, хотя местные ездили на тех, что у них были. Сегодня дорогу асфальтируют, но, как говорится, работы ведутся «с малой интенсивностью», и последние 25 километров она еще хуже, чем была прежде — вся разворочена строительной техникой. Но полноприводная Omoda С5 справляется и с ней. Едет плавно и собранно — одно удовольствие.

Сегодня в Териберке есть где с комфортом остановиться, работают отличные рестораны. Но будем честны: жилой фонд выглядит тут все еще плачевно. Хотя что-то ремонтируют, рассказывает наш местный гид, всю жизнь здесь проживший, который ведет нас по территории нового природного парка «Териберка» к живописному Батарейскому водопаду. Статус особо охраняемой природной территории эти места получили всего два года назад. Наверняка в этом тоже есть и заслуга нашествия гостей из КНР.

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У автомобиля отличная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и стекол передних дверей, все это создает уютное тихое пространство внутри автомобиля. Мы проверяли — на заднем сиденье тут можно отлично выспаться

У автомобиля отличная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и стекол передних дверей, все это создает уютное тихое пространство внутри автомобиля. Мы проверяли — на заднем сиденье тут можно отлично выспаться

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Арктическая природа очень ранима и долго заживляет свои раны. С появлением большого количества туристов вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. Все это и стало причиной появления природного парка «Териберка»

Арктическая природа очень ранима и долго заживляет свои раны. С появлением большого количества туристов вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. Все это и стало причиной появления природного парка «Териберка»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

На территории природного парка «Териберка» находятся самые известные местные достопримечательности, среди них водопад Малого Батарейского озера, возле которого снимали одну из самых важных сцен «Левиафана», а также каменный пляж «Яйца динозавров», артиллерийская батарея береговой обороны и метеостанция Териберки

На территории природного парка «Териберка» находятся самые известные местные достопримечательности, среди них водопад Малого Батарейского озера, возле которого снимали одну из самых важных сцен «Левиафана», а также каменный пляж «Яйца динозавров», артиллерийская батарея береговой обороны и метеостанция Териберки

Фото: Omoda

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У автомобиля отличная шумоизоляция моторного отсека, лобового стекла и стекол передних дверей, все это создает уютное тихое пространство внутри автомобиля. Мы проверяли — на заднем сиденье тут можно отлично выспаться

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Арктическая природа очень ранима и долго заживляет свои раны. С появлением большого количества туристов вокруг Териберки уже снизилось число краснокнижных растений и лишайников, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа. Все это и стало причиной появления природного парка «Териберка»

Фото: Omoda

Фото: Omoda

На территории природного парка «Териберка» находятся самые известные местные достопримечательности, среди них водопад Малого Батарейского озера, возле которого снимали одну из самых важных сцен «Левиафана», а также каменный пляж «Яйца динозавров», артиллерийская батарея береговой обороны и метеостанция Териберки

Фото: Omoda

Владимир Петрович — так зовут нашего гида — все время нас подгоняет, хотя вроде и время есть, и идти недалеко. «Ну как же — ведь надо не только дойти, надо же там еще побыть». Что-то подсказывает мне, что ни в какой ассоциации арктических экскурсоводов он не состоит. Зато знает все о своей малой родине. Что дорогу, по которой теперь в заповеднике ездить нельзя, строили военные, а разрушили — джиперы. Что рыбы тут было много, а теперь — нет, потому что треску ловили тралами, и это было преддверие экологической катастрофы. И чтобы Арктика осталась в твоем сердце, в ней надо «набыться» — сесть на берег Баренцева моря и хотя бы чуть-чуть перестать куда-то спешить.

Анна Килимник

  • Журнал "Коммерсантъ Автопилот" №4 от 25.07.2023, стр. 10

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