Минэкологии Башкирии не смогло отменить предписание о снижении поголовья диких кабанов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которая отказала министерству природопользования и экологии Башкирии в признании недействительным предписание Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о снижении численности диких кабанов.

Установлено, что в 2021 году управление Росприроднадзора провело внеплановую выездную проверку и установило, что минэкологии не обеспечило снижение численности кабанов до необходимой плотности — не более 0,25 особи на 1 тыс. га. По мнению контролирующего органа, тем самым министерство нарушило положения «Плана действий по предотвращению заноса на территорию РФ африканской чумы свиней…», утвержденного распоряжением правительства России в 2016 году, а также рекомендации по определению и регулированию плотности кабана и меры по предотвращению африканской чумы свиней, утвержденные Минприроды России в феврале 2020 года. Минэкологии было предписано устранить выявленные нарушения.

Министерство не согласилось с предписанием и обратилось в суд. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону Росприроднадзора, указав, что ведомство выдало предписание в пределах своих полномочий.

В своей апелляционной жалобе минэкологии указало, что оспариваемое предписание вынесено с нарушением законодательства об организации и проведения внеплановых проверок. Так, в жалобе отмечалось, что в приказах управления Росприроднадзора от 2021 года, на основании которых проводилась внеплановая проверка, не указаны основания для ее проведения. Однако суд апелляционной инстанции установил, что контрольное мероприятие было проведено в соответствии с действующими на тот момент правовыми актами.

Майя Иванова

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