Житель Удмуртии получил условный срок за то, что облил своего знакомого горячей водой

В Удмуртии жителю Каракулино назначили условный срок за то, что тот облил горячей водой своего знакомого. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия.

На суде было установлено, что в ночь с 25 на 26 апреля 2023 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире, решил ошпарить своего знакомого. Он взял его за одежду, повалил на пол и притащил в ванную, где включил душ с горячей водой и облил своего знакомого. Потерпевший получил множественные термические ожоги.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу не вступил.