Моор поручил выделить 20 млн рублей на оснащение поликлиники в Викуловском районе

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил выделить 20 млн руб. на оснащение поликлиники Викуловской районной больницы современным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Поручение глава региона дал во время рабочей поездки в Викуловский район.

Ранее в медучреждении была проведена реконструкция — выполнена внутренняя отделка помещений, модернизированы системы водоснабжения и водоотведения. Помимо этого, за последние два года годах в больницу поступило восемь санитарных автомобилей.

Александр Моор также отметил, как идет строительство 47-квартирного дома для детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья и малоимущих граждан, стоящих на очереди, в селе Викулово. Трехэтажный дом будет готов к заселению к концу 2023 года.

По итогу поездки губернатор заявил, что программа переселения людей из аварийного жилья будет полностью реализована в регионе почти на два года раньше срока. Всего будет расселено 145 тыс. кв. м., в которых проживали более 9 тыс. человек.

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