Объем кредитования экономики и населения Кубани за год вырос на 58%

Объем кредитования экономики и населения Кубани за первые пять месяцев 2023 года превысил 1,2 трлн руб., что на 58% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Из них юридическим лицам выдали займов на сумму более 817 млрд руб. Рост кредитной активности за данный период был характерен для субъектов как крупного, так и малого и среднего предпринимательства»,— отметил первый вице-губернатор края Игорь Галась.

Компании и частные предприниматели получили 957 льготных кредитов на общую сумму не менее 28 млрд руб. Объем кредитования физлиц составил 386 млрд руб., что на 61% выше показателя первых пяти месяцев 2022 года. При этом число ипотечных кредитов за год выросло в два раза — до 25,7 тыс. договоров.

Анастасия Донскова

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