DOGMA построила для иногородних сотрудников корпоративный хостел

DOGMA запускает специальный проект для профессионалов строительной отрасли из других регионов России – корпоративный хостел в Краснодаре

Здесь смогут останавливаться и жить иногородние сотрудники управления механизации. Проживание в хостеле – бесплатное, оно входит в предлагаемые условия работы.

Корпоративный хостел DOGMA расположен в хуторе Копанском, пригороде Краснодара. В нем будут проживать специалисты-механизаторы, приехавшие в краевую столицу из других регионов – машинисты башенных кранов, манипуляторов, бульдозеров и другой спецтехники. Проживание для сотрудников будет совершенно бесплатным, оно входит в условия работы. При этом, в общежитии будут предусмотрены отельный сервис и ежедневный трансфер до места работы.

Номерной фонд хостела рассчитан на одновременное пребывание 184 человек. В каждой комнате есть санузел, установлены сплит-система, бойлер для нагревания воды, холодильник, электрочайник, микроволновая печь, организована выдача и смена постельного белья. На этаже расположены зоны для приготовления пищи и прачечные.

Помимо общежития на этом же участке расположен парк строительной техники, в скором времени здесь будет оборудована ремонтно-механическая мастерская. Это позволит значительно улучшить логистику машинистов.

Елена Кульян, директор департамента управления персоналом ГК DOGMA: «Рынок труда строительной сферы сегодня находится в состоянии высокой конкуренции: квалифицированных специалистов часто меньше, чем вакансий. Именно поэтому DOGMA занимается регулярным развитием персонала, предоставляя возможности для обучения, наставничества и улучшения условий труда. Новый корпоративный хостел для иногородних специалистов управления механизации – это еще одна из возможностей привлечь новый талантливый персонал из других регионов страны. Современное общежитие включает в себя уже все необходимое для жизни, а также отельный сервис по уборке и смене постельного белья».

На сегодняшний день в DOGMA работают более 1900 специалистов. Программа развития персонала включает тренинги и мастер-классы, направленные на совершенствование профессиональных навыков и личностных качеств. Их проводят тренеры собственного корпоративного университета. У всех сотрудников есть доступ к электронной библиотеке. На внутреннем портале для самостоятельного изучения доступны более 850 онлайн-курсов. В качестве мотивационных программ применяются персональные надбавки за стаж. Для выпускников инженерных специальностей действует система наставничества с возможностью быстрого карьерного роста.

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