СМИ: Бывшего следователя в Татарстане обвиняют в крышевании кафе

Экс-следователя ГСУ МВД по Татарстану Олега Кирюхина обвинили в крышевании кафе Stifler’s Mom и получении взятки. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В уголовном деле фигурируют два эпизода. В первом случае речь идет как раз о крышевании кафе. Следствие считает, что данное заведение было открыто другом обвиняемого, при этом последний попросил экс-следователя помочь в улаживании вопросов с правоохранительными органами. Тот же в свою очередь разрешал обвиняемому пользоваться баром и бесплатно курить кальян.

Второй эпизод касался получения взятки. Следствие считает, что обвиняемый пытался ограничить с ознакомлением с материалами фигурантку дела, которое было в его производстве. При этом он фактически вынудил женщину перевести ему 25 тыс. руб.

"Ъ-Казань"