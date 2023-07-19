GAC назвал стоимость нового кроссовера GS8 в России

Компания GAC Motor назвала стоимость кроссовера GS8, новое поколение которого выходит на российский рынок в 2023 году.

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Автомобиль получит 248-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для 7-местного кроссовера заявлено богатое оснащение, включая электронных ассистентов водителя и мультимедиа.

Новый GS8 будет доступен в четырех комплектациях — GL (3,4 млн руб.), GT (3,8 млн руб.), GX (4 млн руб.) и GX Premium (4,1 млн руб.). Напомним, российская премьера марки GAC состоялась в 2018 году в рамках международного автосалона в Москве. В настоящее время бренд представлен в России кроссовером GAC GS5, минивэном GAC GN8 и новым GAC GS8.

Максим Вершинин

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