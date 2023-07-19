Разделять и не смешивать: в ОТЭКО обучили сотрудников рациональному обращению с отходами

В ОТЭКО провели серию обучающих мероприятий по обращению с отходами производства и вторичными ресурсами, в которых приняли участие 176 сотрудников, работающих в различных подразделениях компании. Участникам семинаров рассказали, как рационально накапливать отходы, выделяя из них полезные фракции, которым можно дать новую жизнь: картон, бумагу, пластик.



Специалисты объяснили, как устроена система раздельного сбора вторичных ресурсов, действующая в ОТЭКО, в каких местах организованы специальные контейнерные площадки для раздельного накопления отходов и вторичных ресурсов. Ресурсы размещаются в специальных контейнерах разного цвета: синий – для металлов, жёлтый – для пластика, коричневый – для картона и бумаги. Также на семинарах рассмотрели, как нужно формировать и куда подавать заявки для организации вывоза накопленной партии отходов и вторичных ресурсов с производственных площадок.

Руководителям подразделений раздали «чек-листы» для ежедневного контроля санитарного состояния контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий, а также своевременной передачи партии отходов и вторичных ресурсов в специализированные организации.

«Приятно, что наши коллеги неравнодушны к теме раздельного накопления отходов, что им интересно развитие этой практики. Правильное и рациональное обращение с отходами и вторичными ресурсами – ещё один наш вклад в сбережение природы Тамани. Планируем проводить такие обучающие мероприятия для наших сотрудников и далее, следующие занятия пройдут уже скоро», – отметил директор Дирекции безопасности производства АО «ОТЭКО» Александр Пивиков.

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